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  4. ФОТО. Грешник покорил Мельбурн. Церемония награждения после финала Aus Open
Australian Open
26 января 2025, 16:24 | Обновлено 26 января 2025, 16:25
798
2

ФОТО. Грешник покорил Мельбурн. Церемония награждения после финала Aus Open

26 января Янник переиграл Александра Зверева в финале австралийского мейджора

26 января 2025, 16:24 | Обновлено 26 января 2025, 16:25
798
2
ФОТО. Грешник покорил Мельбурн. Церемония награждения после финала Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

26 января итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер завоевал трофей Australian Open 2025.

В финале итальянец в трех сетах переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа и 45 минут.

Синнер успешно защитил прошлогодний титул на кортах Мельбурна. Для Янника это уже третий трофей Grand Slam. Зверев потерпел третье поражение в третьем финале мейджорах из трех.

После завершения встречи состоялась церемония награждения.

ФОТО. Грешник покорил Мельбурн. Церемония награждения после финала Aus Open

greshnik-pokoril-melburn-tseremoniya-nagrazhdeniya-posle-finala-aus-open-26012025-zverev-sinner
greshnik-pokoril-melburn-tseremoniya-nagrazhdeniya-posle-finala-aus-open-26012025-zverev-sinner-foto-1
greshnik-pokoril-melburn-tseremoniya-nagrazhdeniya-posle-finala-aus-open-26012025-zverev-sinner-foto-2
greshnik-pokoril-melburn-tseremoniya-nagrazhdeniya-posle-finala-aus-open-26012025-zverev-sinner-foto-3
greshnik-pokoril-melburn-tseremoniya-nagrazhdeniya-posle-finala-aus-open-26012025-zverev-sinner-foto-4

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Falko
Кірьос на вогник заходив?
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Mystic_Healer
грішник 100%, погоджуюсь
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