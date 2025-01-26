ФОТО. Грешник покорил Мельбурн. Церемония награждения после финала Aus Open
26 января Янник переиграл Александра Зверева в финале австралийского мейджора
26 января итальянский теннисист и первый номер рейтинга АТР Янник Синнер завоевал трофей Australian Open 2025.
В финале итальянец в трех сетах переиграл Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 за 2 часа и 45 минут.
Синнер успешно защитил прошлогодний титул на кортах Мельбурна. Для Янника это уже третий трофей Grand Slam. Зверев потерпел третье поражение в третьем финале мейджорах из трех.
После завершения встречи состоялась церемония награждения.
ФОТО. Грешник покорил Мельбурн. Церемония награждения после финала Aus Open
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