Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Лео Агостиньо не убедил тренерский штаб киевского клуба
Руководство киевского «Динамо» приняло решение отказаться от трансфера футболиста, который пребывал в команде на просмотре.
Бразильский вингер Лео Агостиньо не впечатлил тренерский штаб клуба и наставника Александра Шовковского, поэтому вернется в Бразилию в ближайшие дни.
«По результатам просмотра можно констатировать, что Лео не убедил тренерский штаб ни первой команды, ни «Динамо» U-19, поэтому он покидает расположение киевлян в Турции.
Некоторые бразильские СМИ поторопились сообщить, что Агостиньо вылетает в Турцию подписывать 5-летний контракт с киевским клубом, но, как видим, их прогнозы не оправдались», – сообщает источник.
Ранее сообщалось, что бразилец прибыл в Турцию, где «Динамо» проводит тренировочные сборы, и присоединился к команде.
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