Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста

Руководство киевского «Динамо» приняло решение отказаться от трансфера футболиста, который пребывал в команде на просмотре.

Бразильский вингер Лео Агостиньо не впечатлил тренерский штаб клуба и наставника Александра Шовковского, поэтому вернется в Бразилию в ближайшие дни.

«По результатам просмотра можно констатировать, что Лео не убедил тренерский штаб ни первой команды, ни «Динамо» U-19, поэтому он покидает расположение киевлян в Турции.

Некоторые бразильские СМИ поторопились сообщить, что Агостиньо вылетает в Турцию подписывать 5-летний контракт с киевским клубом, но, как видим, их прогнозы не оправдались», – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что бразилец прибыл в Турцию, где «Динамо» проводит тренировочные сборы, и присоединился к команде.