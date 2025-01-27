Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Украина. Премьер лига
27 января 2025, 09:26 |
2326
4

Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста

Лео Агостиньо не убедил тренерский штаб киевского клуба

27 января 2025, 09:26 |
2326
4
Трансфера не будет. Динамо приняло решение отказаться от футболиста
Instagram. Лео Агустиньо

Руководство киевского «Динамо» приняло решение отказаться от трансфера футболиста, который пребывал в команде на просмотре.

Бразильский вингер Лео Агостиньо не впечатлил тренерский штаб клуба и наставника Александра Шовковского, поэтому вернется в Бразилию в ближайшие дни.

«По результатам просмотра можно констатировать, что Лео не убедил тренерский штаб ни первой команды, ни «Динамо» U-19, поэтому он покидает расположение киевлян в Турции.

Некоторые бразильские СМИ поторопились сообщить, что Агостиньо вылетает в Турцию подписывать 5-летний контракт с киевским клубом, но, как видим, их прогнозы не оправдались», – сообщает источник.

Ранее сообщалось, что бразилец прибыл в Турцию, где «Динамо» проводит тренировочные сборы, и присоединился к команде.

По теме:
Имад АШУР: «Мы к сопернику не готовились»
Юрий МАКСИМОВ: «Шахтер и Металлист 1925 предложили одинаковую сумму»
Экс-игрок Галатасарая – о Ярмоленко: «Вы не можете остановить 35-летнего?»
Динамо Киев Александр Шовковский трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы
Микола Титюк Источник: Динамомания
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Бокс | 27 января 2025, 07:49 0
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»
Легендарный тренер Майка Тайсона: «Знаете, почему Усик такой невероятный?»

Тедди Атлас назвал Александра самым любимым боксером современности

Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
Футбол | 27 января 2025, 06:23 0
Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси
Турнирная таблица АПЛ. Ман Сити вернулся в гонку после победы над Челси

25 и 26 января состоялись матчи 23-го тура Английской Премьер-лиги

ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Футбол | 27.01.2025, 06:16
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
ФОТО. У голкипера Руха девушка потрясающей красоты. Сокровище
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
Футбол | 26.01.2025, 12:55
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
Шахтер теряет монополию на рынке Украины. Трансфер Крупского это доказывает
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Футбол | 26.01.2025, 18:11
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
«Это очень тяжело». Беседин обратился к руководству Динамо
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
Нажаль у селекції Динамо немає компетенції розгледіти талант у молодих гравців , які перебувають на перегляді . Гравців треба "вести " ще до того , як якийсь агент порекомендував  подивитись на хлопця . Чомусь у клубів з Бельгії , Португалії , Нідерландів є такі можливості - вдається десь знайти перспективного таланта , підготувати та перепродати в більш топовий чемп . Треба міняти концепцію або міняти селекціонерів , які перебувають у " зоні комфорту " .
Ответить
+3
Gargantua81
славно селекция поработала
всю зиму просмотры и отказы
Ответить
+1
ТвояМамка
Трудно этих физруков впечатлить)
Ответить
0
Xvalenok03
Не смогли удовлетворить финансовые аппетиты бразильца.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
«Был лучшим игроком». Реакция фанатов Эвертона на победу и игру Миколенко
26.01.2025, 00:25 1
Футбол
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
25.01.2025, 09:02
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
25.01.2025, 22:30 1
Футбол
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 34
Теннис
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
В пару к Роналду. Саудовский клуб хочет подписать форварда за 80 млн евро
25.01.2025, 20:46
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25.01.2025, 21:26 2
Теннис
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
25.01.2025, 12:50 73
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем