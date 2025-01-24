Бразилец, который должен присоединиться к Динамо, прибыл в Турцию

Бразильский вингер Лео Агустиньо, в услугах которого заинтересовано киевское «Динамо», прибыл в Турцию.

19-летний футболист присоединится к молодежной команде, где пройдет просмотр. Если Лео сможет убедить своей игрой тренерский штаб «Динамо», тогда с ним подпишут полноценный контракт.

Накануне Агустиньо опубликовал фото с города Белек, где подопечные Александра Шовковского, а также «Динамо» U-19 проводят учебно-тренировочные сборы.

Бразилец в этом сезоне играл на правах аренды за «Фламенго» U-20 – провел пять матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу.