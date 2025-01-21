Бразильский клуб согласился отпустить футболиста в Динамо

Бразильский «Коринтианс» согласился отпустить игрока в киевское «Динамо» – 19-летний Лео Агостиньо прибудет в Украину в ближайшее время.

Сообщается, что правый вингер пройдет медосмотр и подпишет с украинским клубом полноценный контракт на пять лет. «Коринтианс» продаст «Динамо» 70% прав на футболиста.

В этом сезоне Агостиньо был отправлен в аренду в «Фламенго» U-20 и должен был находиться в распоряжении этого клуба до конца текущего года. Однако, «Коринтианс» провел успешные переговоры с украинской командой и принял решение вернуть Лео с аренды досрочно.

В этом сезоне Агостиньо провел пять матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» ведет переговоры с турецким клубом.