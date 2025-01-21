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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 16:33 | Обновлено 21 января 2025, 16:45
2793
4

Бразильский клуб согласился отпустить футболиста в Динамо

Лео Агостиньо прибудет в Украину и пройдет медосмотр

21 января 2025, 16:33 | Обновлено 21 января 2025, 16:45
2793
4
Бразильский клуб согласился отпустить футболиста в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лео Агостиньо

Бразильский «Коринтианс» согласился отпустить игрока в киевское «Динамо» – 19-летний Лео Агостиньо прибудет в Украину в ближайшее время.

Сообщается, что правый вингер пройдет медосмотр и подпишет с украинским клубом полноценный контракт на пять лет. «Коринтианс» продаст «Динамо» 70% прав на футболиста.

В этом сезоне Агостиньо был отправлен в аренду в «Фламенго» U-20 и должен был находиться в распоряжении этого клуба до конца текущего года. Однако, «Коринтианс» провел успешные переговоры с украинской командой и принял решение вернуть Лео с аренды досрочно.

В этом сезоне Агостиньо провел пять матчей за клуб, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» ведет переговоры с турецким клубом.

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Динамо Киев Коринтианс Фламенго трансферы трансферы УПЛ
Микола Титюк Источник: Goal.com
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Lulinnha
Что-то неясно что за игрок. Абсолютно загадочный. 
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0
Александр Бондарь
за мешок картошки взяли.суркис деньги недаст
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-1
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Khafre
велкам в фк позор Ліги Європи
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-2
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