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  4. Уйдет свободным агентом? Защитник Динамо начал переговоры с турецким клубом
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 12:59 | Обновлено 21 января 2025, 13:00
2594
4

Уйдет свободным агентом? Защитник Динамо начал переговоры с турецким клубом

Денис Попов может перебраться в «Трабзонспор» через полгода

21 января 2025, 12:59 | Обновлено 21 января 2025, 13:00
2594
4
Уйдет свободным агентом? Защитник Динамо начал переговоры с турецким клубом

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов начал переговоры с турецким клубом «Трабзонспор». Об этом сообщило издание Puskas Sports:

«Руководство турецкого клуба ведет переговоры с украинским футболистом Денисом Поповым, который представляет киевское «Динамо». Контракт игрока истекает в июне», – сообщают журналисты.

В этом сезоне защитник провел 11 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым мячом. 30 июня этого года Попов станет свободным агентом, так как у него заканчивается срок действия контракта.

Ранее сообщалось, что из-за повреждений Денис Попов пропустит матч Лиги Европы, в котором «Динамо» сыграет против «Галатасарая».

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Динамо Киев Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ Денис Попов
Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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Bimbа Joe
Швидко здувся український  "Рамос"".
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+2
Sean Paul
А як це можливо під час війни. Виїзд чоловікам заборонено.
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+1
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Gargantua81
в игровом плане не потеря, но что ж его раньше не попробовали продать?
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0
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