Уйдет свободным агентом? Защитник Динамо начал переговоры с турецким клубом
Денис Попов может перебраться в «Трабзонспор» через полгода
Защитник киевского «Динамо» Денис Попов начал переговоры с турецким клубом «Трабзонспор». Об этом сообщило издание Puskas Sports:
«Руководство турецкого клуба ведет переговоры с украинским футболистом Денисом Поповым, который представляет киевское «Динамо». Контракт игрока истекает в июне», – сообщают журналисты.
В этом сезоне защитник провел 11 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым мячом. 30 июня этого года Попов станет свободным агентом, так как у него заканчивается срок действия контракта.
Ранее сообщалось, что из-за повреждений Денис Попов пропустит матч Лиги Европы, в котором «Динамо» сыграет против «Галатасарая».
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