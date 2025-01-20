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Лига Европы
20 января 2025, 23:04 |
282
0

Два ключевых футболиста Динамо пропустят матч Лиги Европы с Галатасараем

Денис Попов и Владимир Бражко получили повреждения

20 января 2025, 23:04 |
282
0
Два ключевых футболиста Динамо пропустят матч Лиги Европы с Галатасараем
ФК Динамо. Денис Попов и Владимир Бражко

Во вторник, 20-го января, состоится поединок 7-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА, в котором будут соревноваться стамбульский «Галатасарай» и «Динамо» Киев. Матч состоится в Стамбуле (Турция), на поле стадиона «Али Сами Йен Спор Комплексы», начало в 17:30.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский накануне матча сообщил о серьезных кадровых потерях у киевлян.

«Владимир Бражко не сыграет. Нам завтра также точно не сможет помочь Денис Попов. Все остальные игроки готовы выйти на поле», – сказал Шовковский.

Сейчас «Динамо» занимает последнюю строчку в Лиге Европы. Киевляне с нулем в графе очков потеряли шансы на выход в плей-офф.

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Александр Шовковский Галатасарай - Динамо Денис Попов Владимир Бражко травма
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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