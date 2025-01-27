Сыграли в спарринге. 2 игрока Динамо приехали на просмотр в зарубежный клуб

Фланговые полузащитники киевского «Динамо» Кирилл Пашко и Владислав Калин находятся на просмотре в «Динамо» Тбилиси. Об этом свидетельствует информация с официального сайта грузинского клуба.

Оба футболиста приняли участие в товарищеском матче тбилисского «Динамо» против американского «Далласа» (0:2). 18-летний Пашко провел на поле весь первый тайм, а его сверстник Калин – второй.

Интересно, что контракт Кирилла Пашко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. У Владислава Калина соглашение действует на год дольше.

Первую половину сезона 2024/25 Владислав Калин провел в аренде в «Черноморце», но зимой вернулся в состав «бело-синих». За одесскую команду на счету Калина 7 матчей и 0 результативных действий.