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Украина. Премьер лига
27 января 2025, 07:57 | Обновлено 27 января 2025, 07:58
1487
0

Сыграли в спарринге. 2 игрока Динамо приехали на просмотр в зарубежный клуб

Кирилл Пашко и Владислав Калин могут перейти в «Динамо» Тбилиси

27 января 2025, 07:57 | Обновлено 27 января 2025, 07:58
1487
0
Сыграли в спарринге. 2 игрока Динамо приехали на просмотр в зарубежный клуб
ФК Динамо Киев. Кирилл Пашко

Фланговые полузащитники киевского «Динамо» Кирилл Пашко и Владислав Калин находятся на просмотре в «Динамо» Тбилиси. Об этом свидетельствует информация с официального сайта грузинского клуба.

Оба футболиста приняли участие в товарищеском матче тбилисского «Динамо» против американского «Далласа» (0:2). 18-летний Пашко провел на поле весь первый тайм, а его сверстник Калин – второй.

Интересно, что контракт Кирилла Пашко с киевским «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. У Владислава Калина соглашение действует на год дольше.

Первую половину сезона 2024/25 Владислав Калин провел в аренде в «Черноморце», но зимой вернулся в состав «бело-синих». За одесскую команду на счету Калина 7 матчей и 0 результативных действий.

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Дмитро Вус Источник: ФК Динамо Тбилиси
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