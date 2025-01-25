СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»
25 января первая ракетка мира в трех сетах проиграла Мэдисон Киз в финале Aus Open 2025
25 января американка Мэдисон Киз переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5) в финале Открытого чемпионата Австралии 2025.
После завершения встречи Соболенко разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. На пресс-конференции Соболенко прокомментировала свои эмоции:
«Разумеется, я была разочарована, потому что была близка к сумасшедшему достижению. Ты выходишь, борешься, но все идет не так, как ты хочешь. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение.
Я старалась отпустить ситуацию и быть хорошим человеком, вести себя уважительно. Все в порядке. Я знаю, что после обидных поражений приходят приятные победы, поэтому продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации».
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