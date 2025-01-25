СОБОЛЕНКО: «Разбила ракетку, чтобы во время речи не проявить неуважение»

25 января американка Мэдисон Киз переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:3, 2:6, 7:5) в финале Открытого чемпионата Австралии 2025.

После завершения встречи Соболенко разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. На пресс-конференции Соболенко прокомментировала свои эмоции:

«Разумеется, я была разочарована, потому что была близка к сумасшедшему достижению. Ты выходишь, борешься, но все идет не так, как ты хочешь. Мне нужно было выплеснуть негативные эмоции, чтобы произнести речь, не проявляя неуважение.

Я старалась отпустить ситуацию и быть хорошим человеком, вести себя уважительно. Все в порядке. Я знаю, что после обидных поражений приходят приятные победы, поэтому продолжу работать, чтобы лучше сыграть, если снова окажусь в такой ситуации».