Сможет усилить оборону. Ланс заинтересован в игроке Фейенорда

«Ланс» присматривается к 20-летнему центральному защитнику «Фейенорда» Джейленду Митчеллу. Руководство нидерландского клуба уже проинформировано об интересе французов к игроку, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры могут начаться в ближайшее время. Игрок сборной Коста-Рики перешел в «Фейенорд» из «Алахуэленсе» летом 2024 года за 2,5 миллиона евро. Сыграл 5 матчей. Результативными действиями не отметился.

«Ланс» ведет борьбу за место в еврокубковой зоне. В турнирной таблице чемпионата Франции команда занимает седьмое место. У «Ланса» 27 очков после 17 матчей.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» в напряженном матче уступил «Утрехту».

