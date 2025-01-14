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Франция
14 января 2025, 14:02 | Обновлено 14 января 2025, 14:03
47
0

Сможет усилить оборону. Ланс заинтересован в игроке Фейенорда

Джейленд Митчелл может перейти в Лигу 1

14 января 2025, 14:02 | Обновлено 14 января 2025, 14:03
47
0
Сможет усилить оборону. Ланс заинтересован в игроке Фейенорда
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейленд Митчелл

«Ланс» присматривается к 20-летнему центральному защитнику «Фейенорда» Джейленду Митчеллу. Руководство нидерландского клуба уже проинформировано об интересе французов к игроку, сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры могут начаться в ближайшее время. Игрок сборной Коста-Рики перешел в «Фейенорд» из «Алахуэленсе» летом 2024 года за 2,5 миллиона евро. Сыграл 5 матчей. Результативными действиями не отметился.

«Ланс» ведет борьбу за место в еврокубковой зоне. В турнирной таблице чемпионата Франции команда занимает седьмое место. У «Ланса» 27 очков после 17 матчей.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» в напряженном матче уступил «Утрехту».

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Фейеноорд Ланс чемпионат Нидерландов по футболу трансферы трансферы Лиги 1
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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