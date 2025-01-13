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Чемпионат Нидерландов
НАК Бреда
12.01.2025 17:45 – FT 2 : 4
Херенвен
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Нидерланды
13 января 2025, 01:52 | Обновлено 13 января 2025, 02:11
16
0

Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд в напряженном матче уступил Утрехту

12 января были сыграны заключительные матчи 18-го тура первенства

13 января 2025, 01:52 | Обновлено 13 января 2025, 02:11
16
0
Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд в напряженном матче уступил Утрехту
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, прошли заключительные матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.

«Фейеноорд» в домашнем матче уступил «Утрехту» со счетом 1:2 и упустил возможность подняться на третье место первенства.

Не почувствовав проблем, «Твенте» уверенно разобрался с командой «Виллем ІІ». Финальный счёт встречи 6:2.

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 12 января

«Твенте» – «Виллем II» – 6:2

Голы: Стейн, 12, 36, 50, ван Вольфсвинкель, 68, Садилек, 79, Эйтинг, 90+1 – Бегоунек, 31, Йостен, 40

«Фейеноорд» – «Утрехт» – 1:2

Голы: Хименес, 81 – Вестерлунд, 60, Аааронсон, 65

«Гронинген» – «Алмере Сити» – 0:0

«НАК Бреда» – «Херенвен» – 2:4

Голы: Омарссон, 19, 75 – Тресков, 7, Джаханбахш, 13, Хопланд, 28, Себауи, 90+4

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 18 15 1 2 61 - 15 46
2 Аякс 18 13 3 2 39 - 17 42
3 Утрехт 18 12 3 3 36 - 29 39
4 Фейеноорд 18 10 5 3 41 - 23 35
5 Твенте 18 10 4 4 38 - 23 34
6 АЗ Алкмаар 18 10 3 5 33 - 19 33
7 Гоу Эхед Иглс 18 8 4 6 33 - 27 28
8 Фортуна Ситтард 18 7 4 7 25 - 28 25
9 Херенвен 18 7 3 8 21 - 33 24
10 Виллем-II 18 6 4 8 23 - 25 22
11 НАК Бреда 18 7 1 10 21 - 31 22
12 НЕК Неймеген 18 6 2 10 24 - 24 20
13 Гронинген 17 4 5 8 14 - 26 17
14 Зволле 18 4 5 9 16 - 27 17
15 Хераклес 17 3 6 8 19 - 34 15
16 Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17 Алмере Сити 18 2 4 12 10 - 37 10
18 РКК Валвейк 18 1 4 13 19 - 43 7
Полная таблица

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чемпионат Нидерландов по футболу Твенте Виллем II НАК Бреда Херенвен Гронинген Алмере Сити Фейеноорд Утрехт
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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