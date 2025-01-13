Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд в напряженном матче уступил Утрехту

В воскресенье, 12 января, прошли заключительные матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.

«Фейеноорд» в домашнем матче уступил «Утрехту» со счетом 1:2 и упустил возможность подняться на третье место первенства.

Не почувствовав проблем, «Твенте» уверенно разобрался с командой «Виллем ІІ». Финальный счёт встречи 6:2.

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 12 января

«Твенте» – «Виллем II» – 6:2

Голы: Стейн, 12, 36, 50, ван Вольфсвинкель, 68, Садилек, 79, Эйтинг, 90+1 – Бегоунек, 31, Йостен, 40

«Фейеноорд» – «Утрехт» – 1:2

Голы: Хименес, 81 – Вестерлунд, 60, Аааронсон, 65

«Гронинген» – «Алмере Сити» – 0:0

«НАК Бреда» – «Херенвен» – 2:4

Голы: Омарссон, 19, 75 – Тресков, 7, Джаханбахш, 13, Хопланд, 28, Себауи, 90+4

Турнирная таблица: