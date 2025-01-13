Чемпионат Нидерландов. Фейеноорд в напряженном матче уступил Утрехту
12 января были сыграны заключительные матчи 18-го тура первенства
В воскресенье, 12 января, прошли заключительные матчи 18-го тура чемпионата Нидерландов.
«Фейеноорд» в домашнем матче уступил «Утрехту» со счетом 1:2 и упустил возможность подняться на третье место первенства.
Не почувствовав проблем, «Твенте» уверенно разобрался с командой «Виллем ІІ». Финальный счёт встречи 6:2.
Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 12 января
«Твенте» – «Виллем II» – 6:2
Голы: Стейн, 12, 36, 50, ван Вольфсвинкель, 68, Садилек, 79, Эйтинг, 90+1 – Бегоунек, 31, Йостен, 40
«Фейеноорд» – «Утрехт» – 1:2
Голы: Хименес, 81 – Вестерлунд, 60, Аааронсон, 65
«Гронинген» – «Алмере Сити» – 0:0
«НАК Бреда» – «Херенвен» – 2:4
Голы: Омарссон, 19, 75 – Тресков, 7, Джаханбахш, 13, Хопланд, 28, Себауи, 90+4
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|18
|15
|1
|2
|61 - 15
|46
|2
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|39 - 17
|42
|3
|Утрехт
|18
|12
|3
|3
|36 - 29
|39
|4
|Фейеноорд
|18
|10
|5
|3
|41 - 23
|35
|5
|Твенте
|18
|10
|4
|4
|38 - 23
|34
|6
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|3
|5
|33 - 19
|33
|7
|Гоу Эхед Иглс
|18
|8
|4
|6
|33 - 27
|28
|8
|Фортуна Ситтард
|18
|7
|4
|7
|25 - 28
|25
|9
|Херенвен
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|10
|Виллем-II
|18
|6
|4
|8
|23 - 25
|22
|11
|НАК Бреда
|18
|7
|1
|10
|21 - 31
|22
|12
|НЕК Неймеген
|18
|6
|2
|10
|24 - 24
|20
|13
|Гронинген
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|14
|Зволле
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|15
|Хераклес
|17
|3
|6
|8
|19 - 34
|15
|16
|Спарта Роттердам
|18
|2
|7
|9
|15 - 27
|13
|17
|Алмере Сити
|18
|2
|4
|12
|10 - 37
|10
|18
|РКК Валвейк
|18
|1
|4
|13
|19 - 43
|7
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