Трансфера не будет. РБ Лейпциг забраковал игрока Милана
Ноа Окафор возвращается в Италию
Вингер «Милана» Ноа Окафор был в шаге от перехода в «РБ Лейпциг». Клубы договорились об аренде игрока с опцией выкупа за 25 миллионов евро. Но трансфер не состоится.
Ноа Окафор прошел обязательное медицинское обследование Сотрудники «РБ Лейпциг» не одобрили результаты тестов. Футболист вскоре покинет Германию и вернется в «Милан», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт Ноа Окафора с «Миланом» действует до 2028 года. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей. Забил один мяч и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего швейцарца в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что призер Евро-2021 объявил о завершении карьеры.
🚨🚫 RB Leipzig have cancelled the transfer of Noah Okafor from AC Milan after medical tests in the last 24h.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025
RB Leipzig staff didn’t approve the medical and he’s gonna leave Germany soon to go back to Milano, as @philipphinze24 reports. pic.twitter.com/wa43luxqmx
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