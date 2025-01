Трансфера не будет. РБ Лейпциг забраковал игрока Милана

Вингер «Милана» Ноа Окафор был в шаге от перехода в «РБ Лейпциг». Клубы договорились об аренде игрока с опцией выкупа за 25 миллионов евро. Но трансфер не состоится.

Ноа Окафор прошел обязательное медицинское обследование Сотрудники «РБ Лейпциг» не одобрили результаты тестов. Футболист вскоре покинет Германию и вернется в «Милан», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Ноа Окафора с «Миланом» действует до 2028 года. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей. Забил один мяч и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего швейцарца в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что призер Евро-2021 объявил о завершении карьеры.

