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  4. Трансфера не будет. РБ Лейпциг забраковал игрока Милана
Германия
14 января 2025, 13:24 |
393
0

Трансфера не будет. РБ Лейпциг забраковал игрока Милана

Ноа Окафор возвращается в Италию

14 января 2025, 13:24 |
393
0
Трансфера не будет. РБ Лейпциг забраковал игрока Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Окафор

Вингер «Милана» Ноа Окафор был в шаге от перехода в «РБ Лейпциг». Клубы договорились об аренде игрока с опцией выкупа за 25 миллионов евро. Но трансфер не состоится.

Ноа Окафор прошел обязательное медицинское обследование Сотрудники «РБ Лейпциг» не одобрили результаты тестов. Футболист вскоре покинет Германию и вернется в «Милан», сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт Ноа Окафора с «Миланом» действует до 2028 года. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей. Забил один мяч и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего швейцарца в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что призер Евро-2021 объявил о завершении карьеры.

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Ноа Окафор РБ Лейпциг Милан чемпионат Италии по футболу трансферы трансферы Серии A трансферы Бундеслиги
Сергій Турчак Источник: Фабрицио Романо
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