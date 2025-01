Атлетико Мадрид увеличил свою серию побед до 14 матчей

12 января в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Осасуна». Матч прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился со счетом 1:0 в пользу «матрасников». Альварес стал автором единственного забитого мяча.

Матч против «Осасуны» стал 14-й победой подряд во всех соревнованиях («УЕ Вик», «Лас-Пальмас», «ПСЖ», «Мальорка», «Алавес», «Спарта Прага», «Реал Вальядолид», «Касереньо», «Севилья», «Слован Братислава», «Хетафе», «Барселона», «Марбелья», «Осасуна»).

В этом сезоне подопечные Диего Симеоне сыграли 28 матчей во всех турнирах (19 побед, 5 ничьих, 4 поражения). Сейчас команда занимает первое место в Ла Лиге, имея в своем активе 44 очка.

Diego Simeone's Atleti have now won 14 games in a row...



✅ 2-0 win vs UE Vic

✅ 2-0 win vs Las Palmas

✅ 2-1 win vs PSG

✅ 1-0 win vs Mallorca

✅ 2-1 win vs Deportivo Alaves

✅ 6-0 win vs Sparta Prague

✅ 5-0 win vs Real Valladolid

✅ 3-1 win vs Cacereno

✅ 4-3 win vs… pic.twitter.com/F6Qaz5ybzY