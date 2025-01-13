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Испания
13 января 2025, 22:04 | Обновлено 13 января 2025, 22:29
226
1

Атлетико Мадрид увеличил свою серию побед до 14 матчей

Последнюю победу команда одержала в матче против «Осасуны» (1:0)

13 января 2025, 22:04 | Обновлено 13 января 2025, 22:29
226
1
Атлетико Мадрид увеличил свою серию побед до 14 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

12 января в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Осасуна». Матч прошел на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершился со счетом 1:0 в пользу «матрасников». Альварес стал автором единственного забитого мяча.

Матч против «Осасуны» стал 14-й победой подряд во всех соревнованиях («УЕ Вик», «Лас-Пальмас», «ПСЖ», «Мальорка», «Алавес», «Спарта Прага», «Реал Вальядолид», «Касереньо», «Севилья», «Слован Братислава», «Хетафе», «Барселона», «Марбелья», «Осасуна»).

В этом сезоне подопечные Диего Симеоне сыграли 28 матчей во всех турнирах (19 побед, 5 ничьих, 4 поражения). Сейчас команда занимает первое место в Ла Лиге, имея в своем активе 44 очка.

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Атлетико Мадрид Диего Симеоне Ла Лига чемпионат Испании по футболу Осасуна
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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T-800
ну, Реал Мадрид тебе в соперники (Кубок Испании, ЛЧ) в ближайших раундах, раз машина завелась...
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