Неустанные матрасники. Атлетико обыграл Осасуну и установил клубный рекорд

В воскресенье, 12 января, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Осасуной».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился именитый нападающий хозяев Хулиан Альварес.

Эта победа стала для подопечных Диего Симеоне 14-й подряд во всех турнирах, что является клубным рекордом «матрасников».

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место. «Осасуна» набрала 25 пунктов и занимает 11-ю позицию.

Ла Лига. 19-й тур. 12 января

Лас-Пальмас – Хетафе – 1:2

Голы: Янузай, 88 – Гомес де Коста, 70, Майораль, 86

Атлетико – Осасуна – 1:0

Гол: Альварес, 55

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