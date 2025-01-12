Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неустанные матрасники. Атлетико обыграл Осасуну и установил клубный рекорд
Чемпионат Испании
Лас-Пальмас
12.01.2025 15:00 – FT 1 : 2
Хетафе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
12 января 2025, 22:33 |
563
0

Неустанные матрасники. Атлетико обыграл Осасуну и установил клубный рекорд

Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу матрасников

12 января 2025, 22:33 |
563
0
Неустанные матрасники. Атлетико обыграл Осасуну и установил клубный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 12 января, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Осасуной».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился именитый нападающий хозяев Хулиан Альварес.

Эта победа стала для подопечных Диего Симеоне 14-й подряд во всех турнирах, что является клубным рекордом «матрасников».

В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место. «Осасуна» набрала 25 пунктов и занимает 11-ю позицию.

Ла Лига. 19-й тур. 12 января

Лас-Пальмас – Хетафе – 1:2

Голы: Янузай, 88 – Гомес де Коста, 70, Майораль, 86

Атлетико – Осасуна – 1:0

Гол: Альварес, 55

Фотогалерея:

По теме:
Лидер Барсы разозлил Флика. Отказался играть против Реала и хочет уйти
ФОТО. У Винисиуса есть девушка. Пара скрывала отношения
ВИДЕО. Ламин Ямал рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол
Диего Симеоне Атлетико Мадрид Осасуна Лас-Пальмас Хетафе Ла Лига чемпионат Испании по футболу Хулиан Альварес рекорд
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
Бокс | 12 января 2025, 04:05 0
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника
«Нет проблем». Усик подтвердил имя следующего соперника

Украинский боксер посетил церемонию The Ring Magazine 2024 Awards Show

Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Футбол | 12 января 2025, 19:56 19
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка
Драма на Эмирейтс. Ман Юнайтед в серии пенальти выбил Арсенал из Кубка

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, серию выиграли красные дьяволы – 5:3

Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Футбол | 12.01.2025, 12:01
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
Игрок Динамо «кинул» Суркисов и перешел в другой клуб УПЛ
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Барселона продолжает шоу в Эль-Классико
Футбол | 12.01.2025, 22:23
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Барселона продолжает шоу в Эль-Классико
ВИДЕО. Рафинья оформил дубль. Барселона продолжает шоу в Эль-Классико
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Хоккей | 12.01.2025, 14:31
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины разобралась с Польшей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
Месси нет, а кто лидер? Определены десять лучших спортсменов в истории
12.01.2025, 09:03 40
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он должен уйти. Важно правильно расставлять приоритеты»
11.01.2025, 13:34
Футбол
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
Аль-Шейх организует три мегефайта в 2025. Фигурирует Усик, кто соперник?
11.01.2025, 20:03
Бокс
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
Первая потеря сеяной на Australian Open. 30-я ракетка вылетела из мейджора
12.01.2025, 12:49 1
Теннис
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
Самый богатый клуб мира готовит трансфер лучшего игрока сборной Украины
11.01.2025, 07:49 5
Футбол
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
Трансфер Забарного в Челси. Мареска принял окончательное решение
11.01.2025, 14:10 89
Футбол
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
Забросили 8 шайб. Сборная Украины стартовала на ЧМ по хоккею U-20
11.01.2025, 18:17 26
Хоккей
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
Мощное усиление. Две звезды топового клуба согласились перейти в Барсу
11.01.2025, 20:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем