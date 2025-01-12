Неустанные матрасники. Атлетико обыграл Осасуну и установил клубный рекорд
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу матрасников
В воскресенье, 12 января, состоялся матч 19-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Осасуной».
Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Единственным голом в матче отметился именитый нападающий хозяев Хулиан Альварес.
Эта победа стала для подопечных Диего Симеоне 14-й подряд во всех турнирах, что является клубным рекордом «матрасников».
В турнирной таблице «Атлетико», имея в своем активе 44 очка, занимает первое место. «Осасуна» набрала 25 пунктов и занимает 11-ю позицию.
Ла Лига. 19-й тур. 12 января
Лас-Пальмас – Хетафе – 1:2
Голы: Янузай, 88 – Гомес де Коста, 70, Майораль, 86
Атлетико – Осасуна – 1:0
Гол: Альварес, 55
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