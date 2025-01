Наоми Осака и Каролин Гарсия определили сильнейшую на старте Aus Open

Японская теннисистка Наоми Осака (Япония, WTA 51) успешно стартовала на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 1-м раунде японка в трех сетах переиграла Каролин Гарсию (Франция, WTA 67) за 1 час и 47 минут.

Australian Open 2025. 1/64 финала

Наоми Осака (Япония) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:3, 3:6, 6:3

Это была пятая встреча соперниц. Осака выиграла третье очное противостояние. В частности, девушки в третий раз сыграли между собой на кортах Мельбурна. У Наоми две виктории.

Следующей соперницей Осаки будет Каролина Мухова, которая в 1-м круге выиграла у Нади Подороски 6:1, 6:1.

