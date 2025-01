Дьекереш не интересует. Боруссия Д охотится на ключевого игрока Спортинга

Представитель Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд стремится оформить трансфер Гонсалу Инасиу из «Спортинга». Контракт игрока с львами рассчитан до лета 2027 года.

По информации инсайдера Флориана Плеттенберга, «Боруссия» за последние дни несколько раз контактировала с игроком по переходу. Гонсал лично заинтересован перебраться в немецкий клуб.

Проблемой в переговорах стала стоимость игрока, поскольку «Спортинг» стремится получить сумму в районе 35 миллионов евро.

В турнирной таблице чемпионата Германии Боруссия занимает седьмую строчку, имея в активе 25 очков. В свою очередь лиссабонский клуб в национальной лиге находится на первой строчке (41 балл).

Напомним, что «Спортинг» уступил в финале Кубка лиги Португалии «Бенфике» в серии пенальти.

