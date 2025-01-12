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Португалия
12 января 2025, 00:08 | Обновлено 12 января 2025, 00:39
2364
6

Трубин приносит кубок. Бенфика побеждает Спортинг в Кубке лиги Португалии

В дерби лиссабонских команд все решилось в серии 11-метровых

12 января 2025, 00:08 | Обновлено 12 января 2025, 00:39
2364
6
Трубин приносит кубок. Бенфика побеждает Спортинг в Кубке лиги Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В субботу, 11 января, состоялся финал Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Бенфикой».

Матч состоялся на Магальяеш Песоа в Лейрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Оба гола были забиты в первом тайме: номинальные гости отметились взятием ворот на 23-й минуте, отличился Шейльдеруп. В концовке первой половине встречи «Спортинг» сравнял счет: Виктор Дьекереш забил с пенальти в ворота Анатолия Трубина. В целом, первая половина встречи был довольно яркой, чего не скажешь о второй. Команды намного меньше били по воротам, следствием чего является неизменность цифр на табло. Со счетом 1:1 закончилось основное время матча и лиссабонские команды определили победителя в серии пенальти.

В серии пенальти обе команды начали уверенно: лидеры своих коллективов в виде Ди Марии и Дьекереша оказались точными. Амдуни и Юльман взяли пример с «первооткрывателей» серии 11-метровых и реализовали свои удары. Отаменди и Гартнер не подвели свои команды и реализовали свои попытки. Актюркоглу и Араухо с точки также не смазали. Ренату Санчеш чуть было не смазал с точки, а вот Дебаст уверенно реализовал свою попытку. Баррейру уверенно забил с 11-метровой отметки, Жеовани Кенда также забил, пробив по центру. Луиш ударом от перекладины отличился в воротах Исраеля, Тринкао же не забил: Трубин взял удар португальца. «Бенфика» побеждает в серии пенальти со счетом 7:6.

Этот трофей стал первым для Анатолия в Португалии.

Кубок лиги Португалии. Финал. 11 января.

Спортинг – Бенфика – 1:1 (6:7 по пенальти)

Голы: Дьекереш, 43, – Шейльдеруп, 23

Фото матча:

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Бенфика Спортинг Лиссабон Спортинг - Бенфика Кубок Португалии по футболу Анатолий Трубин Виктор Дьекереш
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 6
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Diesel
Вітаю Анатолія з кубком. Це дуже круто! 
Бенфіка молодці. 
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+8
Donchanin
Буквально на концовочку успел. Толик молодцом! Поздравляю! 
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+2
andre_lui
Перший трофей Трубіна у Бенфіці?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Дыряво с пердя🤣
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0
vruthiy-112
Так приніс перемогу Бенфіці, але крові попив достатньо.!!!
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-6
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