Трубин приносит кубок. Бенфика побеждает Спортинг в Кубке лиги Португалии
В дерби лиссабонских команд все решилось в серии 11-метровых
В субботу, 11 января, состоялся финал Кубка португальской лиги между «Спортингом» и «Бенфикой».
Матч состоялся на Магальяеш Песоа в Лейрии.
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Оба гола были забиты в первом тайме: номинальные гости отметились взятием ворот на 23-й минуте, отличился Шейльдеруп. В концовке первой половине встречи «Спортинг» сравнял счет: Виктор Дьекереш забил с пенальти в ворота Анатолия Трубина. В целом, первая половина встречи был довольно яркой, чего не скажешь о второй. Команды намного меньше били по воротам, следствием чего является неизменность цифр на табло. Со счетом 1:1 закончилось основное время матча и лиссабонские команды определили победителя в серии пенальти.
В серии пенальти обе команды начали уверенно: лидеры своих коллективов в виде Ди Марии и Дьекереша оказались точными. Амдуни и Юльман взяли пример с «первооткрывателей» серии 11-метровых и реализовали свои удары. Отаменди и Гартнер не подвели свои команды и реализовали свои попытки. Актюркоглу и Араухо с точки также не смазали. Ренату Санчеш чуть было не смазал с точки, а вот Дебаст уверенно реализовал свою попытку. Баррейру уверенно забил с 11-метровой отметки, Жеовани Кенда также забил, пробив по центру. Луиш ударом от перекладины отличился в воротах Исраеля, Тринкао же не забил: Трубин взял удар португальца. «Бенфика» побеждает в серии пенальти со счетом 7:6.
Этот трофей стал первым для Анатолия в Португалии.
Кубок лиги Португалии. Финал. 11 января.
Спортинг – Бенфика – 1:1 (6:7 по пенальти)
Голы: Дьекереш, 43, – Шейльдеруп, 23
Фото матча:
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