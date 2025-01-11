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Англия
11 января 2025, 11:38 | Обновлено 11 января 2025, 12:21
1262
7

ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона

Специалист вернулся в команду, с которой работал в 2002-13 годах

11 января 2025, 11:38 | Обновлено 11 января 2025, 12:21
1262
7
ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Английский «Эвертон» объявил о назначении нового главного тренера – в клуб вернулся шотландский специалист Дэвид Мойес, который с 2002 по 2013 год уже возглавлял «ирисок».

«Футбольный клуб «Эвертон» рад вновь приветствовать Дэвида Мойеса в качестве своего нового менеджера, контракт с которым вступил в силу немедленно», – сообщила пресс-служба английского клуба.

Шотландец провел во главе «ирисок» 518 матчей во всех турнирах, в которых одержал 221 победу. Последним местом работы специалиста был «Вест Хэм» – Мойес покинул этот клуб летом 2024 года.

Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Дэвид подпишет контракт до 2027 года. «Эвертон» набрал 17 баллов и занимает 16-е место. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Дэвид Мойес назначение тренера Виталий Миколенко Фабрицио Романо
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Джей Гетсбі
Прям як в Україні - круговорот фізруків 
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Harun Bakircioğlu
И снова здравствуйте
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Andre Chil
Повернення блудного сина, яи скоріше дідо🎅
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vbrjkf
Поміняли  -  шило на мило !
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Gargantua81
бессмысленная замена, но есть шанс что хоть не навредят 
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0
Alfred
Мда.. З тренерами у Евертон це якись замкнутий трикутник
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0
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