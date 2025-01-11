ОФИЦИАЛЬНО. Дэвид Мойес – главный тренер английского Эвертона
Специалист вернулся в команду, с которой работал в 2002-13 годах
Английский «Эвертон» объявил о назначении нового главного тренера – в клуб вернулся шотландский специалист Дэвид Мойес, который с 2002 по 2013 год уже возглавлял «ирисок».
«Футбольный клуб «Эвертон» рад вновь приветствовать Дэвида Мойеса в качестве своего нового менеджера, контракт с которым вступил в силу немедленно», – сообщила пресс-служба английского клуба.
Шотландец провел во главе «ирисок» 518 матчей во всех турнирах, в которых одержал 221 победу. Последним местом работы специалиста был «Вест Хэм» – Мойес покинул этот клуб летом 2024 года.
Ранее авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Дэвид подпишет контракт до 2027 года. «Эвертон» набрал 17 баллов и занимает 16-е место. В составе «ирисок» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
Everton Football Club is delighted to welcome back David Moyes as their new Manager, effective immediately. ✍️— Everton (@Everton) January 11, 2025
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