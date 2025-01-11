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Испания
11 января 2025, 11:24 | Обновлено 11 января 2025, 12:25
317
0

Карим БЕНЗЕМА: «Реал – лучший клуб в мире»

Француз поддержал свой бывший клуб

11 января 2025, 11:24 | Обновлено 11 января 2025, 12:25
317
0
Карим БЕНЗЕМА: «Реал – лучший клуб в мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, который большую часть своей карьеры провел в мадридском «Реале», расхвалил свой бывший клуб.

Я уверен, что в этом году будет снова доказано, что «Реал» – лучший клуб в мире. Они снова могут выиграть большие титулы», – лаконично заявил Бензема.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

За мадридцев француз играл с 2009 по 2023 год. В его активе 354 гола и 146 ассистов в 648 матчах.

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Карим Бензема Фабрицио Романо Реал Мадрид Аль-Иттихад Джидда Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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