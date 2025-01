Карим БЕНЗЕМА: «Реал – лучший клуб в мире»

Французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема, который большую часть своей карьеры провел в мадридском «Реале», расхвалил свой бывший клуб.

Я уверен, что в этом году будет снова доказано, что «Реал» – лучший клуб в мире. Они снова могут выиграть большие титулы», – лаконично заявил Бензема.

«Барселона» и «Реал» разыграют Суперкубок Испании. Финальный матч турнира запланирован на воскресенье, 12 января. Стартовый свисток раздастся в 21:00 по киевскому времени.

За мадридцев француз играл с 2009 по 2023 год. В его активе 354 гола и 146 ассистов в 648 матчах.

🤍✨ Karim Benzema tells Marca: “I’m sure this year it will be proven again that Real Madrid is the best club in the world”.



“They can win big titles once again”. pic.twitter.com/PhfVdMZpAe