Скандальный лидер Реала может приобрести португальский клуб

Скандальный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может стать обладателем футбольного клуба. Об этом пишет издание ESPN.

По информации источника, 24-летний бразилец рассматривает возможность приобрести клуб со второго дивизиона Португалии. Винисиус думает о диверсификации своих бизнес-интересов с учетом будущих планов после завершения карьеры игрока.

В нынешнем сезоне бразилец провел 21 матч во всех турнирах – забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор может перебраться в Саудовскую Аравию уже в ближайшее время.