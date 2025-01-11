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Испания
11 января 2025, 09:51 |
207
0

Скандальный лидер Реала может приобрести португальский клуб

Винисиус Жуниор думает о будущем

11 января 2025, 09:51 |
207
0
Скандальный лидер Реала может приобрести португальский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Скандальный бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может стать обладателем футбольного клуба. Об этом пишет издание ESPN.

По информации источника, 24-летний бразилец рассматривает возможность приобрести клуб со второго дивизиона Португалии. Винисиус думает о диверсификации своих бизнес-интересов с учетом будущих планов после завершения карьеры игрока.

В нынешнем сезоне бразилец провел 21 матч во всех турнирах – забил 15 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Винисиус Жуниор может перебраться в Саудовскую Аравию уже в ближайшее время.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Португалии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ESPN
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