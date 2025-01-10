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  4. 0:2 и не забитый пенальти. Динамо уступает Магдебургу в первом тайме
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 15:33 | Обновлено 10 января 2025, 17:08
700
0

0:2 и не забитый пенальти. Динамо уступает Магдебургу в первом тайме

Подопечные Александра Шовковского крайне неудачно начали контрольную игру

10 января 2025, 15:33 | Обновлено 10 января 2025, 17:08
700
0
0:2 и не забитый пенальти. Динамо уступает Магдебургу в первом тайме
ФК Динамо Киев

10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».

Представители второй Бундеслиги уже на 3-й минуте открыли счет, а на 13-й его удвоили.

У «Динамо» был шанс сократить отставание, но Николай Шапаренко не реализовал пенальти.

Видео незабитого пенальти уже в Телеграмм канале «Спортивний оглядач».

Кроме нереализованного пенальти, киевляне не создали серьезных моментов у ворот соперника. Зато немцы еще несколько раз могли огорчить Руслана Нещерета, но счет остался неизменным.

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Магдебург Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Николай Шапаренко
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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