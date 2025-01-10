0:2 и не забитый пенальти. Динамо уступает Магдебургу в первом тайме
Подопечные Александра Шовковского крайне неудачно начали контрольную игру
10 января на тренировочном сборе в Турции киевское «Динамо» провело товарищеский матч с немецким «Магдебургом».
Представители второй Бундеслиги уже на 3-й минуте открыли счет, а на 13-й его удвоили.
У «Динамо» был шанс сократить отставание, но Николай Шапаренко не реализовал пенальти.
Видео незабитого пенальти уже в Телеграмм канале «Спортивний оглядач».
Кроме нереализованного пенальти, киевляне не создали серьезных моментов у ворот соперника. Зато немцы еще несколько раз могли огорчить Руслана Нещерета, но счет остался неизменным.
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