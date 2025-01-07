Сегодня Черноморец начинает подготовку к весенней части чемпионата

Подошел к завершению отпуск футболистов, тренеров и персонала одесского «Черноморца». Сегодня в 14:00 подопечные Александра Бабича собираются на учебно-тренировочной базе в Совиньоне, где после непродолжительных командных сборов пройдет первое в новом году занятие. Обычно оно включает легкую пробежку.

Как стало известно Sport.ua, в течение двух следующих дней – 8 и 9 января футболисты будут проходить медосмотр, после которых будут проходить тренировки. В дальнейшем ежедневные занятия команда будет проводить в Одессе еще полторы недели, а дальше будет паковать чемоданы для дальнего путешествия за границу. Сначала «Черноморец» отправится автобусом в Молдову, где из международного аэропорта Кишинева его будет ждать перелет в Турцию. Там по традиции нескольких последних десятилетий «моряки» будут вести подготовку к весенней части сезона.

Вместе с одесской командой, которая пока имеет трансферный бан из-за давних долгов перед футболистами, выступавшими в ней до прихода Александра Бабича, на турецком сборе планируется просмотр нескольких потенциальных новичков. Если долги будут оплачены в оперативном порядке, то запрет на комплектование команды будет отменен.

В Турции «Черноморец» планирует сыграть десять контрольных матчей.