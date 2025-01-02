ФОТО. Украинская телеведущая засветила свои формы в новогоднюю ночь
Ведущая УПЛ ТБ раздала огня
Одна из самых красивых футбольных журналисток Украины Мария Третьяк впечатлила своим новогодним перформансом в Instagram.
Фотограф «Кривбасса» и телеведушая УПЛ ТБ опубликовала два поста, в которых засветила свои потрясающие формы.
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Сперва красавица показала свою полную готовность к новому, 2025-му, году, написав: «2025! Let’s go!».
А затем девушка поделилась не менее жаркими фото своего новогоднего образа:
«All I want for Christmas is youuuu ✨Счастливого Нового года», – написала сногсшибательная украинская футбольная журналистка:
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