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02 января 2025, 03:23 |
300
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ФОТО. Украинская телеведущая засветила свои формы в новогоднюю ночь

Ведущая УПЛ ТБ раздала огня

02 января 2025, 03:23 |
300
0
ФОТО. Украинская телеведущая засветила свои формы в новогоднюю ночь
Instagram. Мария Третьяк

Одна из самых красивых футбольных журналисток Украины Мария Третьяк впечатлила своим новогодним перформансом в Instagram.

Фотограф «Кривбасса» и телеведушая УПЛ ТБ опубликовала два поста, в которых засветила свои потрясающие формы.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сперва красавица показала свою полную готовность к новому, 2025-му, году, написав: «2025! Let’s go!».

А затем девушка поделилась не менее жаркими фото своего новогоднего образа:

«All I want for Christmas is youuuu ✨Счастливого Нового года», – написала сногсшибательная украинская футбольная журналистка:

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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