Англия30 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 22:22
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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
30 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 22:22
68
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30 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».
Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Счет открыл форвард гостей Александер Исак на 4-й минуте. Через 15 минут Жоэлинтон удвоил преимущество «Ньюкасла».
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 30 декабря
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2 (матч продолжается)
Гол: Исак, 4, Жоэлинтон, 19
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