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Англия
30 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 22:22
68
0

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

30 декабря 2024, 22:18 | Обновлено 30 декабря 2024, 22:22
68
0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 декабря проходит матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом».

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Счет открыл форвард гостей Александер Исак на 4-й минуте. Через 15 минут Жоэлинтон удвоил преимущество «Ньюкасла».

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 30 декабря

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 0:2 (матч продолжается)

Гол: Исак, 4, Жоэлинтон, 19

ГОЛ! 0:1 Исак, 4

ГОЛ! 0:2 Жоэлинтон, 19

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Манчестер Юнайтед Ньюкасл Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор Александер Исак Жоэлинтон
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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