Операция Букайо Сака. Спортивный врач рассказал о травме игрока Арсенала

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал, насколько серьезна травма английского вингера канониров Букайо Сака:

«27 декабря игрок был прооперирован из-за травмы мышц задней поверхности бедра. Очень мало официальной коммуникации от клуба, но если дело закончилось операцией, то, скорее всего, повреждена была не только мышца, но и сухожилия. Традиционно сухожилие заживает довольно долго, поэтому его часто оперируют, сшивая нитями.

То, как Букайо покидал стадион (на костылях, предупреждая растяжение мышцы), наталкивало на мысли о травме сухожилия, но информация об операции стала довольно шокирующей, ведь очень редко травма «задней» настолько сложна, что требует операции.

Сейчас игрока ожидает длительная реабилитация и работа с послеоперационным рубцом на мышце (или сухожилии), который снова должен стать мобильным.

Потому ожидаем Саку весной, если Букайо вообще сможет сыграть еще в этом сезоне. Всегда нужно делать поправки на постоперационные или реабилитационные осложнения, которые в случае таких травм бывают довольно часто».

Букайо Сака получил травму колена 21 декабря в матче 17-го тура АПЛ между Кристал Пэлас и Арсеналом (1:5). В этом сезоне вингер Арсенала забил 9 голов в 24 матчах, если учитывать все клубные турниры.