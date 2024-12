«Кто заплатит 60 млн за него?». Реакция фанатов на слова агента де Йонга

Френки де Йонг опроверг слухи о переходе в Саудовскую Аравию. Агент игрока, Дурсун, заявил для Telegraaf, что всё, что говорят об игроке, глупости.

«Слухи о переходе в Саудовскую Аравию – глупости. Они отвлекают Френки от того, что он действительно хочет: блистать в «Барселоне», клубе, который он любит больше всего. Кто знает, может быть, «Барса» и Френки останутся вместе надолго», – заявил Дурсун.

Болельщики «Барселоны» поддержали решение Френки остаться, но некоторые все еще считают, что он упустил шанс перейти в «Манчестер Юнайтед».

Czverse: «Преданность Френки «Барсе» безгранична – приятно видеть игрока, так сильно приверженного своему клубу и мечтам».

TyrantDL: «Барселона» разрушила его карьеру».

Kay: «Он любит клуб, но ты уверен, что клуб любит его?».

Amorim Red Warriors: «Он когда-то отказался от «Манчестер Юнайтед», а теперь даже Саудовская Аравия его отвергает».

Jose: «Это был бы очень выгодный финансовый шаг. У него еще много лет, чтобы играть. Европа вот где ему место. Но в конце карьеры хотелось бы увидеть его в Японии».

Sufi: «Он привык быть лучшим в мире на своей позиции... после того как он отказался от «Манчестер Юнайтед», он уже не тот».

Sunny: «Манчестер Юнайтед» должен подписать Френки де Йонга».

1000xgirl: «Похоже, что сердце Френки принадлежит «Барселоне», а не банковским счетам в Саудовской Аравии!».

SUNCITY: «Похоже, он остается до 2029 года».

Katarina: «Кто заплатит 60 млн за него?».

