«Кто заплатит 60 млн за него?». Реакция фанатов на слова агента де Йонга
Агент игрока опроверг слухи о переходе в Саудовскую Аравию
Френки де Йонг опроверг слухи о переходе в Саудовскую Аравию. Агент игрока, Дурсун, заявил для Telegraaf, что всё, что говорят об игроке, глупости.
«Слухи о переходе в Саудовскую Аравию – глупости. Они отвлекают Френки от того, что он действительно хочет: блистать в «Барселоне», клубе, который он любит больше всего. Кто знает, может быть, «Барса» и Френки останутся вместе надолго», – заявил Дурсун.
Болельщики «Барселоны» поддержали решение Френки остаться, но некоторые все еще считают, что он упустил шанс перейти в «Манчестер Юнайтед».
Czverse: «Преданность Френки «Барсе» безгранична – приятно видеть игрока, так сильно приверженного своему клубу и мечтам».
TyrantDL: «Барселона» разрушила его карьеру».
Kay: «Он любит клуб, но ты уверен, что клуб любит его?».
Amorim Red Warriors: «Он когда-то отказался от «Манчестер Юнайтед», а теперь даже Саудовская Аравия его отвергает».
Jose: «Это был бы очень выгодный финансовый шаг. У него еще много лет, чтобы играть. Европа вот где ему место. Но в конце карьеры хотелось бы увидеть его в Японии».
Sufi: «Он привык быть лучшим в мире на своей позиции... после того как он отказался от «Манчестер Юнайтед», он уже не тот».
Sunny: «Манчестер Юнайтед» должен подписать Френки де Йонга».
1000xgirl: «Похоже, что сердце Френки принадлежит «Барселоне», а не банковским счетам в Саудовской Аравии!».
SUNCITY: «Похоже, он остается до 2029 года».
Katarina: «Кто заплатит 60 млн за него?».
🚨 Frenkie de Jong’s agent Dursun tells Telegraaf: “The reports about a move to Saudi are nonsense”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024
“It distracts Frenkie from what he really wants: shining at Barça, the club that he loves the most”.
“Who knows, maybe Barça and Frenkie] stay together for a longer time”. pic.twitter.com/VdAr9J0C2m
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