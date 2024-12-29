«Практически нереально». Воробей оценил шансы Шахтера в Лиге чемпионов

Новый формат Лиги чемпионов растянул основной этап во времени до конца января. Таким образом, представитель Украины, донецкий «Шахтер», сыграет еще два матча в самом престижном европейском клубном турнире. Соперниками команды Пушича станут «Брест» и дортмундская «Боруссия».

Sport.ua спросил экс-нападающего «Шахтера» Андрея Воробея о шансах донецкого клуба взять очки в этих матчах:

«Футбол непредсказуем, за это мы его и любим. Если есть малейший шанс, все не так плохо. Шансов на попадание в плей-офф еврокубков нет только у «Динамо» (Киев), это уж точно. А у «Шахтера» такая теоретическая возможность еще остается.

Хотя я и думаю, что команде будет очень тяжело выполнить эту задачу, практически нереально. И все же надежда есть, если донецкая команда использует свои шансы, то не все потеряно», – рассказал Андрей Воробей.

Ранее экс-игрок «горняков» подытожил результаты «Шахтера» в 2024 году.