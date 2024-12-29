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  4. «Практически нереально». Воробей оценил шансы Шахтера в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
29 декабря 2024, 11:34 |
209
1

«Практически нереально». Воробей оценил шансы Шахтера в Лиге чемпионов

Легенда донецкого клуба поделился мнением о двух январских матчах команды в еврокубках

29 декабря 2024, 11:34 |
209
1
«Практически нереально». Воробей оценил шансы Шахтера в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

Новый формат Лиги чемпионов растянул основной этап во времени до конца января. Таким образом, представитель Украины, донецкий «Шахтер», сыграет еще два матча в самом престижном европейском клубном турнире. Соперниками команды Пушича станут «Брест» и дортмундская «Боруссия».

Sport.ua спросил экс-нападающего «Шахтера» Андрея Воробея о шансах донецкого клуба взять очки в этих матчах:

«Футбол непредсказуем, за это мы его и любим. Если есть малейший шанс, все не так плохо. Шансов на попадание в плей-офф еврокубков нет только у «Динамо» (Киев), это уж точно. А у «Шахтера» такая теоретическая возможность еще остается.

Хотя я и думаю, что команде будет очень тяжело выполнить эту задачу, практически нереально. И все же надежда есть, если донецкая команда использует свои шансы, то не все потеряно», – рассказал Андрей Воробей.

Ранее экс-игрок «горняков» подытожил результаты «Шахтера» в 2024 году.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Андрей Воробей инсайд Брест (Франция) Боруссия Дортмунд Боруссия Д - Шахтер
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Saar
Судаков витягне матчі ...🤣🤣. Що є він на полі, що його нема, але він витягне🤣🤣🤣
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