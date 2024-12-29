Андрей ВОРОБЕЙ: «Вряд ли Шахтер может занести 2024 год себе в актив»

В 2024 году «Шахтер» выиграл чемпионат Украины, но в новый сезон вошел нелегко. По итогам осенней части «горняки» занимают лишь третье место в таблице УПЛ, а в Лиге чемпионов все еще сохраняют теоретические шансы на плей-офф.

Экс-нападающий донецкого клуба Андрей Воробей эксклюзивно для Sport.ua поделился мнениями относительно того, каким уходящий год выдался для «Шахтера»:

«Скажу так: существует клуб, и это самое главное. Мы живы и здоровы – это уже удача. Что касается футбольных достижений, то, конечно, этот год для «Шахтера» нельзя назвать успешным. Вряд ли донецкий клуб отнесет его себе в актив, как выступление в еврокубках, так и в чемпионате. К сожалению, пока донецкая команда не демонстрирует те результаты, которых от нее ждут», – рассказал Андрей Воробей.