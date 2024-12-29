США – Канада. Коко Гауфф – Лейла Фернандес. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния United Cup 29 декабря в 12:00 по Киеву
29 декабря продолжаются матчевые противостояния группового этапа United Cup 2025.
В группе А сойдутся сборные США и Канады. Ориентировочное время начала первой игры – 12:00 по Киеву.
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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.
United Cup 2025. Группа А, Перт. 29 декабря
США – Канада
- Коко Гауфф – Лейла Фернандес
- Тейлор Фритц – Феликс Оже-Альяссим
- Коко Гауфф / Тейлор Фритц – Лейла Фернандес / Феликс Оже-Альяссим
В одной группе США и Канада выступают вместе с Хорватией. 28 декабря канадцы переиграли хорватов 2:1.
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