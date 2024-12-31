1 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 33) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала украинка выйдет на корт против Анастасии Потаповой (WTA 35), которая выступает в «нейтральном» статусе. Ориентировочное время начала встречи – 04:30 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Даяна Ястремская

Вообще непонятно, чего стоит ожидать от Даяны. Если она в Лиможе в декабре ничего не показала, то странно будет надеяться на успешный старт сезона.

Извините за выражение, но стиль игры Ястремской можно назвать «лупи или умри». Вот только когда бездумно лупишь, то все равно проигрываешь. Это известно всем, а Даяна всю карьеру продолжает придерживаться этого, что ли, тезиса...

Тем не менее, на Aus Open 2024 ведь сработало, правильно? Полуфинал и большие надежды на оставшуюся часть сезона, разговоры о том, что она переродилась, теперь действительно понимает суть тенниса... И? И ничего, вообще совершенно. 2024 год она завершила с 22 победами и 22 поражениями, причем 8 викторий были добыты на австралийском мейджоре и еще две – в квалификации Брисбена.

После Мельбурна Даяна ни разу не выигрывала более двух матчей на одном турнире. А в конце года и вовсе имела лузстрик из 7 поединков, который удалось прервать только в Лиможе.

Но, все же, из уважения к соотечественнице все-таки стоит похвалить Даяну за полуфинал AО-2024, пускай это и было год назад. Будем верить, что в Австралии снова Даяна будет показывать отличные результаты и заставлять болельщиков радоваться ее победам, а не писать гневные и критикующие комментарии.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Анастасия Потапова

За стиль Даяны уже рассказали. Чем-то похожим на корте занимается и Потапова. Только еще и психов очень много. Если при просмотре матча Даяны хотя бы хочется верить в успех, то тут в добавок к противному поведению еще и статус уроженки болот и большой фанатки «спартака», которая как будто живет в куполе.

Для Ястремской это будет первый поединок в сезоне, а вот для Потаповой – второй. И Анастасии, по-хорошему, не должно быть уже на этом турнире. В 1-м раунде она кое-как прошла Ану Богдан – отыграла сет и брейк во второй партии, а потом румынка снялась из-за травмы.

Также отметим, что Потапова завершила прошлый сезон на травме, полученной на турнире в Ухане. Что касается винрейта в 2024, то она выиграла 26 поединков и потерпела 22 поражения, но больше трех поединков за одни соревнования не выигрывала, а лучшими результатами являются четвертьфиналы в Бирмингеме и Кливленде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Потапова

Личные встречи

Девушки дважды играли между собой. Впервые встретились в финале юниорского Уимблдона в 2016 году, где Даяна проиграла. В 2018 Ястремская взяла реванш в финале грунтового 60-тысячника в Риме.

Прогноз на матч Даяна Ястремская – Анастасия Потапова

Ястремская идет андердогом по мнению букмекеров, но я бы давал шансы 50 на 50. С такой логикой вариант фора Ястремской +3.5 за 1.77 выглядит очень неплохо.