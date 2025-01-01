Какой украинец попал в десятку самых лучших спортсменов мира в 2024 году?

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал список лучших спортсменов в мире в 2024 году.

В список попали атлетка Кили Ходжкинсон, игрок в дартс Люк Литтлер, бразильская суперзвезда UFC Алекс Перейра, квотербек НФЛ Патрик Махоумс, гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, обладатель Золотого мяча 2024 испанец Родри, лучшая футболистка планеты Айтана Бонмати, гимнастка Симона Байлз и пловец Леон Маршан.

Место в списке нашлось и для украинца. В рейтинг попал украинский боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чего мир не видел более 24 лет. Усик в 2024 году дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов в 2024 году.

Десять лучших спортсменов в 2024 году от GiveMeSport