Какой украинец попал в десятку самых лучших спортсменов мира в 2024 году?
Признание получил украинский боксер Александр Усик
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал список лучших спортсменов в мире в 2024 году.
В список попали атлетка Кили Ходжкинсон, игрок в дартс Люк Литтлер, бразильская суперзвезда UFC Алекс Перейра, квотербек НФЛ Патрик Махоумс, гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, обладатель Золотого мяча 2024 испанец Родри, лучшая футболистка планеты Айтана Бонмати, гимнастка Симона Байлз и пловец Леон Маршан.
Место в списке нашлось и для украинца. В рейтинг попал украинский боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чего мир не видел более 24 лет. Усик в 2024 году дважды победил британца Тайсона Фьюри.
Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов в 2024 году.
Десять лучших спортсменов в 2024 году от GiveMeSport
- Александр Усик
- Кили Ходжкинсон
- Люк Литтлер
- Алекс Перейра
- Патрик Махоумс
- Макс Ферстаппен
- Родри
- Айтана Бонмати
- Симона Байлз
- Леон Маршан
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