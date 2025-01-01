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01 января 2025, 03:13 | Обновлено 01 января 2025, 03:22
111
0

Какой украинец попал в десятку самых лучших спортсменов мира в 2024 году?

Признание получил украинский боксер Александр Усик

01 января 2025, 03:13 | Обновлено 01 января 2025, 03:22
111
0
Какой украинец попал в десятку самых лучших спортсменов мира в 2024 году?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал список лучших спортсменов в мире в 2024 году.

В список попали атлетка Кили Ходжкинсон, игрок в дартс Люк Литтлер, бразильская суперзвезда UFC Алекс Перейра, квотербек НФЛ Патрик Махоумс, гонщик Формулы-1 Макс Ферстаппен, обладатель Золотого мяча 2024 испанец Родри, лучшая футболистка планеты Айтана Бонмати, гимнастка Симона Байлз и пловец Леон Маршан.

Место в списке нашлось и для украинца. В рейтинг попал украинский боксер Александр Усик, который стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, чего мир не видел более 24 лет. Усик в 2024 году дважды победил британца Тайсона Фьюри.

Ранее портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших спортсменов в 2024 году.

Десять лучших спортсменов в 2024 году от GiveMeSport

  • Александр Усик
  • Кили Ходжкинсон
  • Люк Литтлер
  • Алекс Перейра
  • Патрик Махоумс
  • Макс Ферстаппен
  • Родри
  • Айтана Бонмати
  • Симона Байлз
  • Леон Маршан
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Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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