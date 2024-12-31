1 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) начнет выступления на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/16 финала первая ракетка Украины сыграет против Юань Юэ (Китай, WTA 49). Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию матча.

Марта Костюк

2025 год, вполне возможно, будет решающим для Марты. Ей предстоит защищать немалое количество очков. Но благодаря довольно высокому рейтингу она будет получать хороший номер посева и иметь более легкую сетку.

Марте пора выходить на стабильный уровень. Не просто на высокий, а на стабильно высокий. Энди Роддик в своем подкасте отмечал, что Марта каждую неделю в 2024 выигрывала 1–2 матча и это супер. Давайте пожелаем Марте в новом году выигрывать 3–4, ведь она в состоянии этого добиться.

По первой игре в паре в Брисбене (с Остапенко проиграла Бабош и Мелихар) казалось, что Костюк не совсем готова к новому сезону. Но пара это одно, тем более, с новой напарницей. Посмотрим, что Марта покажет против цепкой Юань Юэ.

Что касается 2024, то она завершила сезон с 34 победами и 20 поражениями, а лучшими результатами являются финалы в Сан-Диего и Штутгарте, но четвертьфинал Aus Open и полуфинал Индиан-Уэллс тоже дорогого стоят.

Юань Юэ, возможно, не самая проходимая соперница, но уровень игры Марты в разы выше, да и Костюк банально мощнее. Думаю, новогодних сюрпризов этот поединок не принесет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Юань Юэ

Если вы не слышали о Юань Юэ раньше, то это нормально, ведь летом она стабильно пропадает. Оно и понятно – там травяной и грунтовой сезоны.

Но с хардом у китаянки дела обстоят куда лучше. К примеру, в 2024 она дошла до полуфинала в Хобарте, выиграла трофей в Остине, добралась до четвертьфинала Индиан-Уэллса, а под конец года сыграла в полуфинале в Гонконге. С умением побеждать, характером и настроем у 26-летней китаянки проблем нет.

В стартовой встрече в Брисбене Юань более чем уверенно разобралась с Аранчей Рус – 6:2, 6:4. 79% выигранных поинтов на первой подаче, 72% на второй (ну, тут дело в том, что розыгрыши оставались именно за китаянкой, а не в том, что мощная подача, ибо 0 эйсов), 38% выигранных очков с приема первой подачи и 57% с приема второго мяча. Т.е. Костюк нужно понимать, что в случае провальной подачи и постоянного второго мяча, китаянка не упустит возможность использовать шанс.

Цепкий азиатский стиль Юань доставляет немало трудностей любой сопернице. К примеру, в полуфинале Гонконга Кэти Бултер, которая одолела Костюк весной 2024 в финале Сан-Диего, переиграла Юань только в трех сетах.

Прошлый сезон представительница Китая завершила с 32 победами и 27 поражениями, поэтому не стоит ожидать легкой прогулки для Марты, хоть она и идет заслуженной фавориткой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юань Юэ

Прогноз на матч Марта Костюк – Юань Юэ

Ранее девушки не играли между собой, так что сравнивать не с чем. Я верю в победу Марты, но также верю в то, что Юань Юэ навяжет борьбу. И фора +4.5 за 1.70 выглядит привлекательным вариантом, учитывая факт того, что непонятно, как Костюк войдет в сезон.