Рух и Карпаты решили объединиться, МЮ включился в гонку за Забарным

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 декабря.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Клубы Карпаты и Рух планируют объединиться летом 2025 года

Во Львове останется один клуб Украинской Премьер-лиги

1B. Перед слиянием с Карпатами Рух должен погасить задолженности

Второй команде львовского клуба не выплатили зарплату за три месяца

2A. Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ

Интерес к украинскому защитнику проявляет английский «Манчестер Юнайтед»

2B. Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга

Украинский вингер мог перейти в немецкий клуб «Бавария»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание

Александр Андриевский больше не игрок столичного клуба

3B. Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник

Богдан Слюбик проведет предсезонную подготовку с киевлянами

4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере Томера Йосефи

Израильский полузащитник присоединился к житомирскому клубу

5. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа уволил Уэйна Руни с поста главного тренера

«Плимут» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим футболистом

6. Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты

«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

7. Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена

Ангелина в трех сетах переиграла «нейтралку» Диану Шнайдер в 1/16 финала

8. Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя

Соревнования завершились 31 декабря в Нью-Йорке

9. Милан оказался слишком большим для Фонсеки

О закономерной отставке бывшего тренера «горняков» в «россонери»

10. Историческая дюжина. Незабываемые события украинского спорта в 2024-м

Вспоминаем наиболее памятные мгновения года