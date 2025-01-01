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01 января 2025, 06:30 | Обновлено 01 января 2025, 06:36
706
0

Рух и Карпаты решили объединиться, МЮ включился в гонку за Забарным

Главные новости за 31 декабря на Sport.ua

01 января 2025, 06:30 | Обновлено 01 января 2025, 06:36
706
0
Рух и Карпаты решили объединиться, МЮ включился в гонку за Забарным
ФК Карпаты

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 31 декабря.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Клубы Карпаты и Рух планируют объединиться летом 2025 года
Во Львове останется один клуб Украинской Премьер-лиги

1B. Перед слиянием с Карпатами Рух должен погасить задолженности
Второй команде львовского клуба не выплатили зарплату за три месяца

2A. Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Интерес к украинскому защитнику проявляет английский «Манчестер Юнайтед»

2B. Переговоры уже велись. У Мудрика сорвался трансфер в топ-клуб из-за допинга
Украинский вингер мог перейти в немецкий клуб «Бавария»

3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило полузащитника в свободное плавание
Александр Андриевский больше не игрок столичного клуба

3B. Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Богдан Слюбик проведет предсезонную подготовку с киевлянами

4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере Томера Йосефи
Израильский полузащитник присоединился к житомирскому клубу

5. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб из Чемпионшипа уволил Уэйна Руни с поста главного тренера
«Плимут» объявил о прекращении сотрудничества с бывшим футболистом

6. Реал нашел замену для Куртуа. Это один из лучших вратарей планеты
«Сливочные» попытаются подписать Джанлуиджи Доннарумму

7. Первая громкая победа в сезоне. Калинина выбила 13-ю ракетку из Брисбена
Ангелина в трех сетах переиграла «нейтралку» Диану Шнайдер в 1/16 финала

8. Карлсен сломал систему. В ЧМ по блиц-игре в шахматы – два победителя
Соревнования завершились 31 декабря в Нью-Йорке

9. Милан оказался слишком большим для Фонсеки
О закономерной отставке бывшего тренера «горняков» в «россонери»

10. Историческая дюжина. Незабываемые события украинского спорта в 2024-м
Вспоминаем наиболее памятные мгновения года

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главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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