«Сборная Украины похожа на сироту». Экс-игрок Шахтера – об итогах года
Александр Сопко оценил игру подопечных Сергея Реброва в Лиге наций
Бывший игрок донецкого «Шахтера» Александр Сопко прокомментировал выступления сборной Украины в 2024 году:
«У меня под конец года, после того, как сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций, появилось странное ощущение – что национальная команда похожа на сироту. Что большинство болельщиков, некоторые специалисты, и тренеры, не говоря уже о журналистах, с каким-то сожалением восприняли тот факт, что сборная не вылетела. Никогда у меня раньше не было такого ощущения.
Если клубы еще имеют своих поклонников, и всегда чувствуется поддержка в трудные минуты, то поддержка сборной как раз хромала. Я не видел, что радовались победе, я видел только, что очень расстраивались и ругались, когда национальная команда проигрывала, или играла вничью.
На мой взгляд, это очень неправильно. Тем более в такой ситуации, в которой находится сейчас сборная Украины, да и вся страна. Ведь это наша сборная, ее надо, если не любить, то уважать, в том числе каждого игрока. Поддерживать и прощать, если что-то не получается», – считает Сопко.
Сборная Украины заняла второе место в группе 1 Лиги B и встретится в стыковых матчах с Бельгией. Подопечные Сергея Реброва сыграют два поединка – 20 и 23 марта 2025 года.
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