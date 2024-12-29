Гасперини определился с трансферными планами Аталанты. Известно, кого купят
Специалист хочет усилить несколько позиций
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что его команда нуждается в усилении.
«В январе было бы хорошо завершить то, что мы не смогли сделать в августе на трансферном рынке. Впереди нас ждет не так много, как вы думаете или говорите», – сказал специалист.
Итальянский инсайдер Николо Скира отмечает, что «Аталанта» зимой попытается подписать полузащитника и центрального нападающего.
В нынешнем сезоне «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, имея в своем активе 41 турнирный пункт после 18 сыгранных матчей.
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