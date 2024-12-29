Гасперини определился с трансферными планами Аталанты. Известно, кого купят

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о планах команды на зимнее трансферное окно. Специалист заявил, что его команда нуждается в усилении.

«В январе было бы хорошо завершить то, что мы не смогли сделать в августе на трансферном рынке. Впереди нас ждет не так много, как вы думаете или говорите», – сказал специалист.

Итальянский инсайдер Николо Скира отмечает, что «Аталанта» зимой попытается подписать полузащитника и центрального нападающего.

В нынешнем сезоне «Аталанта» возглавляет турнирную таблицу итальянской Серии А, имея в своем активе 41 турнирный пункт после 18 сыгранных матчей.