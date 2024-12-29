Стало известно, где и против кого начнет новый сезон Снигур
Дарья выступит на турнире WTA 125 в Канберре, Австралия
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) выступит на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.
В 1/16 финала украинка сыграет против Далмы Галфи (Венгрия, WTA 142). Это будет первая встреча соперниц.
Если Дарья выиграет у Далмы, то во 2-м раунде встретится либо с Петрой Мартич (Хорватия, WTA 122), либо с теннисисткой из квалификации.
Для Снигур это будет первый турнир в новом сезоне. Соревнования в столице Австралии пройдут с 30 декабря по 4 января.
На следующей неделе после турнира в Канберре Снигур выступит в квалификации Australian Open 2025.
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