Стало известно, где и против кого начнет новый сезон Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 139) выступит на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В 1/16 финала украинка сыграет против Далмы Галфи (Венгрия, WTA 142). Это будет первая встреча соперниц.

Если Дарья выиграет у Далмы, то во 2-м раунде встретится либо с Петрой Мартич (Хорватия, WTA 122), либо с теннисисткой из квалификации.

Для Снигур это будет первый турнир в новом сезоне. Соревнования в столице Австралии пройдут с 30 декабря по 4 января.

На следующей неделе после турнира в Канберре Снигур выступит в квалификации Australian Open 2025.

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