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Италия
28 декабря 2024, 22:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 22:45
227
0

«У него есть голевое чутье». Легенда Шахтера – об Артеме Довбике

Андрей Воробей высказался о форварде Ромы

28 декабря 2024, 22:02 | Обновлено 28 декабря 2024, 22:45
227
0
«У него есть голевое чутье». Легенда Шахтера – об Артеме Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о нападающем «Ромы» и сборной Украины Артеме Довбыке:

– Что думаете об игре Артема Довбыка, который в двух матчах за «Рому» трижды забил и отдал один ассист. Раньери доверяет украинцу?

– Посмотрим. Довбик имеет голевое чутье. Для нападающего это очень хорошо. Какие отношения с Раньери у Довбыка будут, посмотрим дальше, исходя из выступлений нашего форварда. Главное, чтобы он продолжил забивать, и тогда все будет хорошо. Не могу сказать, что Довбык выполняет какой-то объем работы или обыгрывает по полкоманды соперника. Но у него есть голевое чутье, он оказывается там, где нужно, и забивает свои голы. Дай Бог, чтобы Довбик продолжил забивать гораздо больше голов в следующем году.

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Артем Довбик Андрей Воробей Рома Рим сборная Украины по футболу Клаудио Раньери
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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