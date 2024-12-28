«У него есть голевое чутье». Легенда Шахтера – об Артеме Довбике

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о нападающем «Ромы» и сборной Украины Артеме Довбыке:

– Что думаете об игре Артема Довбыка, который в двух матчах за «Рому» трижды забил и отдал один ассист. Раньери доверяет украинцу?

– Посмотрим. Довбик имеет голевое чутье. Для нападающего это очень хорошо. Какие отношения с Раньери у Довбыка будут, посмотрим дальше, исходя из выступлений нашего форварда. Главное, чтобы он продолжил забивать, и тогда все будет хорошо. Не могу сказать, что Довбык выполняет какой-то объем работы или обыгрывает по полкоманды соперника. Но у него есть голевое чутье, он оказывается там, где нужно, и забивает свои голы. Дай Бог, чтобы Довбик продолжил забивать гораздо больше голов в следующем году.