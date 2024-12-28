Андрей ВОРОБЕЙ: «В нашей сборной тоже будет свой Ямал»

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал главные события в украинском футболе в первой половине сезона 2024/2025.

– Андрей, как оцените первую половину сезона УПЛ?

– В первую очередь, стоит отметить, что уровень чемпионата, команд и в целом нашего украинского футбола, конечно, очень сильно упал. Сейчас по сути многие команды практически равные. Футбол в Украине где-то выровнялся. В связи с кризисом подтянулись середнячки. Имеются в виду такие команды, как «Александрия», «Полесье», тот же «Кривбасс». И можно сказать, что они не особо уступают таким грандам, как «Шахтер» и «Динамо». Да, все-таки у киевской и донецкой команд уровень мастерства все-таки чуть повыше. Но не могу сказать, что между двумя нашими грандами и остальными командами есть пропасть. Практически в каждом туре УПЛ было трудно предугадать, кто как сыграет. От каждой команды можно было ожидать сюрприза.

– «Полесье», например, два раза выиграл у «Шахтера» и также «Александрия» один раз победила донецкую команду.

– Не только «Полесье». Футбол выравнялся в связи с кризисом. Но уровень нашего футбола, увы, не вырос, а упал. Отсюда вытекают и выступления на международной арене.

– При нынешней ситуации «Шахтер» еще успеет догнать «Динамо» в УПЛ?

– Шансы есть. Конечно, вся борьба еще впереди. Командам предстоит сыграть еще 13 туров. И в групповом раунде еврокубков донецкой и киевской командам осталось сыграть всего по два поединка. После этого они сконцентрируются на чемпионате. Но что будет дальше мы увидим по первым 5-6 турам второй половины сезона. Конечно, «Шахтер» растерял очень много ненужных очков. И в УПЛ дончане позволили «Динамо» сделать большой отрыв от них. Но, я считаю, что еще все впереди и для «Шахтера» не все потеряно.

– Будет ли многое зависеть от того, останется ли в клубе Судаков?

– Будет много факторов. Останутся ли лидеры в клубе – это важно. Будет многое зависеть от того, будут ли «Шахтер» и «Динамо» укреплять составы. Мы даже уже по подготовительным играм увидим, в какой форме эти команды подходят ко второй половине сезона. Мы в еврокубковых поединках узнаем, в каком они находятся состоянии. Две игры в январе дадут почву для размышлений. Также будем смотреть, в какой форме ко второй половине сезоне подходят «Александрия», «Кривбасс» и «Полесье», которые претендуют на выход в еврокубки. Посмотрим. Но сюрпризы в этом сезоне еще будут. Да, очковый запас у «Динамо» серьезный, но для «Шахтера» еще не все потеряно. Все впереди.

– Может ли «Александрия» стать чемпионом? Реален такой вариант?

– Вряд ли. Чемпионом Украины сложно будет стать. Хотя в это время ожидать можно всякое. Когда футбол находится в кризисе, конечно, каждая команда может преподнести сюрприз. Это хорошо, когда такие команды, как «Александрия», «Полесье» и «Кривбасс» ставят перед собой максимальные задачи. Приятно, что они хотят быть не просто в тройке или четверке, а хотят быть чемпионами. Это хорошо. Сразу и интерес к чемпионату растет. Дай Бог, чтобы это случилось. Если не «Динамо» и не «Шахтер» выиграет чемпионат Украины, я был бы рад.

– Для конкуренции и интриги это плюс будет?

– Конечно. В целом для развития украинского футбола.

– Для «Динамо» и «Шахтера» тогда это станет серьезным раздражителем.

– Ну да. Но, возможно, в еврокубках будет сложно тем командам. Но для этого и существует футбол, который непредсказуем.

– В ваше время «Металлист» был очень близко к такому подвигу.

– «Днепр» тоже одно время часто лидировал. Сюрпризы были. Третья сила всегда была, но ей чего-то не хватало для чемпионства.

– Можно выделить Ротаня по первой половине сезона, как одного из лучших тренеров в Украине?

– Я бы одного кого-то не выделял. Да, прогресс очевиден и однозначно. В прошлом сезоне многие думали, что его отправят в отставку. Но президент «Александрии» доверил Ротаню, и он дал результат. В первом сезоне он набил шишки и в этой кампании он радует результатами. Да, конечно, очень большая заслуга его в том, что «Александрия» так играет. Там в целом большая заслуга всего тренерского штаба, его помощников и аналитической группы. Да, наверное, правильным путем они идут. Действительно, хочется отметить Ротаня. Но лучший ли он тренер в чемпионате? Кроме Ротаня, на это место претендует и Вернидуб. И тот же Шовковский, если говорить об УПЛ.

– Может, кто-то удивил еще по ходу чемпионата?

– В любой команде есть молодые игроки, которые прибавили в этом сезоне. И на них возлагаются очень большие надежды. Эти футболисты готовы уже играть за сборную Украины. Есть и в «Рухе» такие исполнители, и в других коллективах. Чемпионат довольно-таки равный и команды равные. Да, есть откровенные аутсайдеры по различным причинам. Есть лидирующая группа. Но также есть середняки, которые ни на что претендовать не будут. Они и не вылетят, но и в еврокубковую тройку не попадут.

– А что скажете по поводу лучшего голеадора УПЛ, которым после первой половины сезона с 10 голами является Ванат? Кто больше шансов имеет на то, чтобы занять первое место в этой гонке?

– Я, конечно, считаю, что больше шансов у нападающих. Да, полузащитники «Шахтера» Бондаренко и Судаков забивают много. Но все равно они являются полузащитниками. А те же форварды в лице Ваната и Филиппова, забивая мячи, занимаются на поле непосредственно своим делом. Я думаю, что у этой пары, особенно у Ваната, шансы гораздо больше, чем у других игроков остальных команд.

– Все-таки даже у Филиппова больше шансов, чем у тех же полузащитников Бондаренко и Гуцуляка?

– Думаю, да. У нападающих всегда больше шансов стать лучшим бомбардиром.

– По поводу выступления украинских команд в еврокубках что можно сказать?

– Такие результаты говорят об уровне наших команд. Очень много вопросов. Если оценить в двух словах, то еврокубковый сезон для команд УПЛ неудачный. Да, «Шахтеру» удалось достичь немножко больше, чем «Динамо». Дончане взяли 4 очка и какие-то баллы заработали для общего рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА. Но этого мало. Мы рассчитывали на большее. Откровенно провалило еврокубковый сезон «Динамо». В целом для украинских команд евросезон получился провальным.

– В составе «Шахтера» кого можно выделить?

– Понятное дело, что, когда вся команда в защите и за матч по воротам наносят по 15-20 ударов, конечно, вратарь становится лучшим на поле. Но в целом Ризнык за этот год очень сильно прибавил. У него появилось больше уверенности. От Судакова, наверное, ожидали большего. Хотя были поединки, в которых Георгий сыграл на довольно-таки неплохом уровне. Какого-то прорыва от отдельных футболистов в составе «Шахтера» и «Динамо» я не заметил. Были откровенно провальные матчи, в которых где-то не повезло или не хватало мастерства и так далее. В целом много вопросов, а выделять особо некого. У «Шахтера» основная нагрузка легла на защитников. Тем же Бондарю, Конопле и Матвиенко не позавидуешь. У них было очень много работы в еврокубковых матчах и в поединках за сборную. Год прошел под большой нагрузкой для защитников.

– Получился такой «Год в защите». Кстати, раз вы заговорили о сборной Украины, что можно сказать по поводу выступления желто-синих в Лиге наций?

– Тоже много вопросов. Но, слава Богу, что в заключительных турах все сложилось удачно. Главное, что есть шансы подняться в Лигу А. Вышли в плей-офф. Поэтому можно сказать, что не все так плачевно. Да, были вопросы по первым матчам, но затем прибавили и заняли второе место. Хорошо, что есть шансы выйти в элитный дивизион. И жеребьевка к чемпионату мира состоялась, по итогам которой можно сказать, что для сборной все складывается более-менее удачно.

– Вы думаете, что жеребьевка к мундиалю все-таки нормальная? Исландия, Азербайджан и победитель пары Лиги наций Франция/Хорватия.

– Да, я считаю, что это хорошая жеребьевка. Грех жаловаться. Все в наших руках, ногах и так далее. Удачный жребий. Просто нужно играть. Но играть нужно не только в заключительных поединках, а со стартовых матчей и с первой минуты до финального свистка.

– И в 2024 году в сборной Украины мы увидели новых футболистов. Это Калюжный, Назаренко, Гуцуляк.

– В ближайшее время Степаненко и Ярмоленко завершат выступления в сборной. И, когда уходят такие футболисты из национальной команды, нужно подтягивать молодежь. Кроме Назаренко и компании, в Украине есть еще много молодых футболистов, которых можно привлечь к играм за сборную Украины. Тот же Гуцуляк себя хорошо проявил. Такого образца исполнителей по 2-3 человека надо вызывать и все время молодежь должна наступать на пятки другим футболистам. И рано или поздно в нашей сборной тоже будет свой Ямал или другой такого же уровня игрок. Поэтому нужно доверять, вызывать, пробовать. Почему бы и нет?

– Что думаете об игре Артема Довбика, который в двух матчах за «Рому» три раза забил и отдал один ассист. Раньери доверяет украинцу?

– Посмотрим. У Довбика есть голевое чутье. Для нападающего это очень хорошо. Какие отношения с Раньери у Довбика будут, посмотрим дальше по выступлениям нашего форварда. Главное, чтобы он продолжил забивать и тогда все будет хорошо. Не могу сказать, что Довбик выполняет какой-то объем работы или обыгрывает по полкоманды соперника. Но у него есть голевое чутье, он оказывается там, где нужно и забивает свои голы. Дай Бог, чтобы Довбик продолжил забивать гораздо больше голов в следующем году.