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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 28 декабря 2024, 18:14
1677
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «В нашей сборной тоже будет свой Ямал»

Экс-нападающий высказался о первой части сезона в УПЛ

28 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 28 декабря 2024, 18:14
1677
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «В нашей сборной тоже будет свой Ямал»
Андрей Воробей

Легенда «Шахтера» Андрей Воробей в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал главные события в украинском футболе в первой половине сезона 2024/2025.

– Андрей, как оцените первую половину сезона УПЛ?

– В первую очередь, стоит отметить, что уровень чемпионата, команд и в целом нашего украинского футбола, конечно, очень сильно упал. Сейчас по сути многие команды практически равные. Футбол в Украине где-то выровнялся. В связи с кризисом подтянулись середнячки. Имеются в виду такие команды, как «Александрия», «Полесье», тот же «Кривбасс». И можно сказать, что они не особо уступают таким грандам, как «Шахтер» и «Динамо». Да, все-таки у киевской и донецкой команд уровень мастерства все-таки чуть повыше. Но не могу сказать, что между двумя нашими грандами и остальными командами есть пропасть. Практически в каждом туре УПЛ было трудно предугадать, кто как сыграет. От каждой команды можно было ожидать сюрприза.

– «Полесье», например, два раза выиграл у «Шахтера» и также «Александрия» один раз победила донецкую команду.

– Не только «Полесье». Футбол выравнялся в связи с кризисом. Но уровень нашего футбола, увы, не вырос, а упал. Отсюда вытекают и выступления на международной арене.

– При нынешней ситуации «Шахтер» еще успеет догнать «Динамо» в УПЛ?

– Шансы есть. Конечно, вся борьба еще впереди. Командам предстоит сыграть еще 13 туров. И в групповом раунде еврокубков донецкой и киевской командам осталось сыграть всего по два поединка. После этого они сконцентрируются на чемпионате. Но что будет дальше мы увидим по первым 5-6 турам второй половины сезона. Конечно, «Шахтер» растерял очень много ненужных очков. И в УПЛ дончане позволили «Динамо» сделать большой отрыв от них. Но, я считаю, что еще все впереди и для «Шахтера» не все потеряно.

– Будет ли многое зависеть от того, останется ли в клубе Судаков?

– Будет много факторов. Останутся ли лидеры в клубе – это важно. Будет многое зависеть от того, будут ли «Шахтер» и «Динамо» укреплять составы. Мы даже уже по подготовительным играм увидим, в какой форме эти команды подходят ко второй половине сезона. Мы в еврокубковых поединках узнаем, в каком они находятся состоянии. Две игры в январе дадут почву для размышлений. Также будем смотреть, в какой форме ко второй половине сезоне подходят «Александрия», «Кривбасс» и «Полесье», которые претендуют на выход в еврокубки. Посмотрим. Но сюрпризы в этом сезоне еще будут. Да, очковый запас у «Динамо» серьезный, но для «Шахтера» еще не все потеряно. Все впереди.

– Может ли «Александрия» стать чемпионом? Реален такой вариант?

– Вряд ли. Чемпионом Украины сложно будет стать. Хотя в это время ожидать можно всякое. Когда футбол находится в кризисе, конечно, каждая команда может преподнести сюрприз. Это хорошо, когда такие команды, как «Александрия», «Полесье» и «Кривбасс» ставят перед собой максимальные задачи. Приятно, что они хотят быть не просто в тройке или четверке, а хотят быть чемпионами. Это хорошо. Сразу и интерес к чемпионату растет. Дай Бог, чтобы это случилось. Если не «Динамо» и не «Шахтер» выиграет чемпионат Украины, я был бы рад.

– Для конкуренции и интриги это плюс будет?

– Конечно. В целом для развития украинского футбола.

– Для «Динамо» и «Шахтера» тогда это станет серьезным раздражителем.

– Ну да. Но, возможно, в еврокубках будет сложно тем командам. Но для этого и существует футбол, который непредсказуем.

– В ваше время «Металлист» был очень близко к такому подвигу.

– «Днепр» тоже одно время часто лидировал. Сюрпризы были. Третья сила всегда была, но ей чего-то не хватало для чемпионства.

– Можно выделить Ротаня по первой половине сезона, как одного из лучших тренеров в Украине?

– Я бы одного кого-то не выделял. Да, прогресс очевиден и однозначно. В прошлом сезоне многие думали, что его отправят в отставку. Но президент «Александрии» доверил Ротаню, и он дал результат. В первом сезоне он набил шишки и в этой кампании он радует результатами. Да, конечно, очень большая заслуга его в том, что «Александрия» так играет. Там в целом большая заслуга всего тренерского штаба, его помощников и аналитической группы. Да, наверное, правильным путем они идут. Действительно, хочется отметить Ротаня. Но лучший ли он тренер в чемпионате? Кроме Ротаня, на это место претендует и Вернидуб. И тот же Шовковский, если говорить об УПЛ.

– Может, кто-то удивил еще по ходу чемпионата?

– В любой команде есть молодые игроки, которые прибавили в этом сезоне. И на них возлагаются очень большие надежды. Эти футболисты готовы уже играть за сборную Украины. Есть и в «Рухе» такие исполнители, и в других коллективах. Чемпионат довольно-таки равный и команды равные. Да, есть откровенные аутсайдеры по различным причинам. Есть лидирующая группа. Но также есть середняки, которые ни на что претендовать не будут. Они и не вылетят, но и в еврокубковую тройку не попадут.

– А что скажете по поводу лучшего голеадора УПЛ, которым после первой половины сезона с 10 голами является Ванат? Кто больше шансов имеет на то, чтобы занять первое место в этой гонке?

– Я, конечно, считаю, что больше шансов у нападающих. Да, полузащитники «Шахтера» Бондаренко и Судаков забивают много. Но все равно они являются полузащитниками. А те же форварды в лице Ваната и Филиппова, забивая мячи, занимаются на поле непосредственно своим делом. Я думаю, что у этой пары, особенно у Ваната, шансы гораздо больше, чем у других игроков остальных команд.

– Все-таки даже у Филиппова больше шансов, чем у тех же полузащитников Бондаренко и Гуцуляка?

– Думаю, да. У нападающих всегда больше шансов стать лучшим бомбардиром.

– По поводу выступления украинских команд в еврокубках что можно сказать?

– Такие результаты говорят об уровне наших команд. Очень много вопросов. Если оценить в двух словах, то еврокубковый сезон для команд УПЛ неудачный. Да, «Шахтеру» удалось достичь немножко больше, чем «Динамо». Дончане взяли 4 очка и какие-то баллы заработали для общего рейтинга в таблице коэффициентов УЕФА. Но этого мало. Мы рассчитывали на большее. Откровенно провалило еврокубковый сезон «Динамо». В целом для украинских команд евросезон получился провальным.

– В составе «Шахтера» кого можно выделить?

– Понятное дело, что, когда вся команда в защите и за матч по воротам наносят по 15-20 ударов, конечно, вратарь становится лучшим на поле. Но в целом Ризнык за этот год очень сильно прибавил. У него появилось больше уверенности. От Судакова, наверное, ожидали большего. Хотя были поединки, в которых Георгий сыграл на довольно-таки неплохом уровне. Какого-то прорыва от отдельных футболистов в составе «Шахтера» и «Динамо» я не заметил. Были откровенно провальные матчи, в которых где-то не повезло или не хватало мастерства и так далее. В целом много вопросов, а выделять особо некого. У «Шахтера» основная нагрузка легла на защитников. Тем же Бондарю, Конопле и Матвиенко не позавидуешь. У них было очень много работы в еврокубковых матчах и в поединках за сборную. Год прошел под большой нагрузкой для защитников.

– Получился такой «Год в защите». Кстати, раз вы заговорили о сборной Украины, что можно сказать по поводу выступления желто-синих в Лиге наций?

– Тоже много вопросов. Но, слава Богу, что в заключительных турах все сложилось удачно. Главное, что есть шансы подняться в Лигу А. Вышли в плей-офф. Поэтому можно сказать, что не все так плачевно. Да, были вопросы по первым матчам, но затем прибавили и заняли второе место. Хорошо, что есть шансы выйти в элитный дивизион. И жеребьевка к чемпионату мира состоялась, по итогам которой можно сказать, что для сборной все складывается более-менее удачно.

– Вы думаете, что жеребьевка к мундиалю все-таки нормальная? Исландия, Азербайджан и победитель пары Лиги наций Франция/Хорватия.

– Да, я считаю, что это хорошая жеребьевка. Грех жаловаться. Все в наших руках, ногах и так далее. Удачный жребий. Просто нужно играть. Но играть нужно не только в заключительных поединках, а со стартовых матчей и с первой минуты до финального свистка.

– И в 2024 году в сборной Украины мы увидели новых футболистов. Это Калюжный, Назаренко, Гуцуляк.

– В ближайшее время Степаненко и Ярмоленко завершат выступления в сборной. И, когда уходят такие футболисты из национальной команды, нужно подтягивать молодежь. Кроме Назаренко и компании, в Украине есть еще много молодых футболистов, которых можно привлечь к играм за сборную Украины. Тот же Гуцуляк себя хорошо проявил. Такого образца исполнителей по 2-3 человека надо вызывать и все время молодежь должна наступать на пятки другим футболистам. И рано или поздно в нашей сборной тоже будет свой Ямал или другой такого же уровня игрок. Поэтому нужно доверять, вызывать, пробовать. Почему бы и нет?

– Что думаете об игре Артема Довбика, который в двух матчах за «Рому» три раза забил и отдал один ассист. Раньери доверяет украинцу?

– Посмотрим. У Довбика есть голевое чутье. Для нападающего это очень хорошо. Какие отношения с Раньери у Довбика будут, посмотрим дальше по выступлениям нашего форварда. Главное, чтобы он продолжил забивать и тогда все будет хорошо. Не могу сказать, что Довбик выполняет какой-то объем работы или обыгрывает по полкоманды соперника. Но у него есть голевое чутье, он оказывается там, где нужно и забивает свои голы. Дай Бог, чтобы Довбик продолжил забивать гораздо больше голов в следующем году.

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Андрей Воробей Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Динамо Киев Руслан Ротань Георгий Судаков Владислав Ванат Рух Львов сборная Украины по футболу Лига наций Артем Довбик инсайд Ламин Ямал
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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