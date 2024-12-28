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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 21:55 |
1749
0

Стало известно, сколько получает главный тренер Полесья

Финансовые возможности житомирян впечатляют

28 декабря 2024, 21:55 |
1749
0
Стало известно, сколько получает главный тренер Полесья
Имад Ашур

Житомирское «Полесье», которое лишь в сезоне-2023/24 дебютировало в элите, сейчас входит в тройку самых богатых клубов УПЛ.

Из источников Sport.ua стало известно, сколько получает главный тренер команды Имад Ашур. По неофициальной информации месячная сумма, которая выплачивается бывшему тренеру юношеской команды СК «Днепр-1», составляет 30 тысяч долларов.

Имад Ашур является представителем платформы PASS. В «Полесье» он попал в разгар нынешнего года, возглавив команду на следующий день после завершения прошлого чемпионата. На ее тренерском мостике 36-летний специалист сменил Сергея Шищенко.

Ранее мы сообщали, что легенда «Шахтера» Андрей Воробей прокомментировал главные события в украинском футболе в первой половине сезона.

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Имад Ашур Полесье Житомир Сергей Шищенко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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