Рух с арендованными игроками определится в январе
Ближе всех к возвращению в Украину – бразилец
Как стало известно Sport.ua в «Рухе» еще не определились с будущим игроков, которые на правах аренды прошлой осенью выступали за другие команды. Речь идет о Руслане Непейпиеве из «Левого Берега», Андрее Столярчуке из «Подолья» и легионере Эдсоне из мексиканского «Хуареса».
По имеющимся данным лучшие шансы снова постараться закрепиться в «Рухе» у опорного полузащитника из Бразилии Эдсона, ведь после серьезной травмы Марка Сапуги львовянам не хватает качественных исполнителей на этой позиции.
Больше конкретики с этими исполнителями появится в середине января 2025 года, когда подопечные Виталия Пономарева начнут подготовку ко второй части сезона.
Сейчас «Рух» набрав 23 очка, занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.
Ранее мы сообщали, что стали известны потенциальные соперники «Руха» на сборах в Словении.
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