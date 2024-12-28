Рух с арендованными игроками определится в январе

Как стало известно Sport.ua в «Рухе» еще не определились с будущим игроков, которые на правах аренды прошлой осенью выступали за другие команды. Речь идет о Руслане Непейпиеве из «Левого Берега», Андрее Столярчуке из «Подолья» и легионере Эдсоне из мексиканского «Хуареса».

По имеющимся данным лучшие шансы снова постараться закрепиться в «Рухе» у опорного полузащитника из Бразилии Эдсона, ведь после серьезной травмы Марка Сапуги львовянам не хватает качественных исполнителей на этой позиции.

Больше конкретики с этими исполнителями появится в середине января 2025 года, когда подопечные Виталия Пономарева начнут подготовку ко второй части сезона.

Сейчас «Рух» набрав 23 очка, занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что стали известны потенциальные соперники «Руха» на сборах в Словении.