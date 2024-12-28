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Украина. Премьер лига
28 декабря 2024, 22:25 |
202
0

Рух с арендованными игроками определится в январе

Ближе всех к возвращению в Украину – бразилец

28 декабря 2024, 22:25 |
202
0
Рух с арендованными игроками определится в январе
ФК Рух

Как стало известно Sport.ua в «Рухе» еще не определились с будущим игроков, которые на правах аренды прошлой осенью выступали за другие команды. Речь идет о Руслане Непейпиеве из «Левого Берега», Андрее Столярчуке из «Подолья» и легионере Эдсоне из мексиканского «Хуареса».

По имеющимся данным лучшие шансы снова постараться закрепиться в «Рухе» у опорного полузащитника из Бразилии Эдсона, ведь после серьезной травмы Марка Сапуги львовянам не хватает качественных исполнителей на этой позиции.

Больше конкретики с этими исполнителями появится в середине января 2025 года, когда подопечные Виталия Пономарева начнут подготовку ко второй части сезона.

Сейчас «Рух» набрав 23 очка, занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что стали известны потенциальные соперники «Руха» на сборах в Словении.

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Рух Львов Левый Берег Киев Подолье Хмельницкий Хуарес Руслан Непейпиев Андрей Столярчук (футболист) Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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