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  4. Гвардиола признался, что сказал Холанду после незабитого пенальти в АПЛ
Англия
28 декабря 2024, 20:36 |
1519
2

Гвардиола признался, что сказал Холанду после незабитого пенальти в АПЛ

Эрлинг не сумел забить пенальти в матче против «Эвертона»

28 декабря 2024, 20:36 |
1519
2
Гвардиола признался, что сказал Холанду после незабитого пенальти в АПЛ
Getty Images/Global Images Украина. Жузеп Гвардиола и Эрлинг Холанд

В матче чемпионата Англии «Манчестер Сити» продолжил неудачную серию, сыграв вничью 1:1 с «Эвертоном». Команда Жузепа Гвардиолы выиграла лишь раз за последние девять туров АПЛ и идет 6-й.

Игра запомнилась ошибкой украинского защитника гостей Виталия Миколенко, который привез пенальти. Однако нападающий «горожан» Эрлинг Холанд не сумел его реализовать.

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола признался журналистам, что сказал Холанду после этого эпизода.

«Я поздравил команду. Я сказал: «Ребята, вы хорошо сыграли». Единственный шанс, который у нас есть, это восстановиться и хорошо подготовиться к игре против «Лестера». После этого будет Новый год и несколько дней на отдых», – передает слова Гвардиолы Фабрицио Романо.

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Сити - Эвертон Эрлинг Холанд
Дмитро Олійник Источник: Фабрицио Романо
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Kosta
Так что холанду сказал то?
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