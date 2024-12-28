Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение блудного сына. Партнером Цыганкова может стать игрок Барселоны
Испания
28 декабря 2024, 22:12 |
572
0

Возвращение блудного сына. Партнером Цыганкова может стать игрок Барселоны

Эрик Гарсия может вернуться в «Жирону»

28 декабря 2024, 22:12 |
572
0
Возвращение блудного сына. Партнером Цыганкова может стать игрок Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия может вновь стать игроком «Жироны», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист должен стать одним из тех игроков, который усилит оборону команды Мичела. Существует контраст между его ведущей ролью в «Жироне» в прошлом сезоне и ролью запасного в «Барселоне».

В «Жироне» считают, что опыт выступлений игрока в клубе в прошлом сезоне поможет Эрику быстрее интегрироваться в игру клуба в этой кампании.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Цыганков восстановился после травмы.

По теме:
Трансферное дерби Лондона. Челси и Арсенал поборятся за именитого форварда
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Забивал Реалу на Бернабеу. В Арсенале нашли замену Сака
Эрик Гарсия Барселона Жирона трансферы трансферы Ла Лиги Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Бокс | 28 декабря 2024, 17:40 0
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой
Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

Климас считает, что не раньше лета

«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Футбол | 28 декабря 2024, 07:27 21
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо

Бывший нападающий киевлян не может простить Владиславу Ванату его шутку

Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Бокс | 28.12.2024, 03:13
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
Пол Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри о ограблении в бою с Усиком
«У него есть голевое чутье». Легенда Шахтера – об Артеме Довбике
Футбол | 28.12.2024, 22:02
«У него есть голевое чутье». Легенда Шахтера – об Артеме Довбике
«У него есть голевое чутье». Легенда Шахтера – об Артеме Довбике
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Футбол | 28.12.2024, 21:04
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Игрок Шахтера и сборной Украины сменит клуб. Переход на финальной стадии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 6
Бокс
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
27.12.2024, 11:31 3
Футбол
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
28.12.2024, 09:01
Бокс
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
Ошибка Миколенко и пенальти Холанда. Яркий матч Ман Сити и Эвертона в АПЛ
26.12.2024, 16:27 2
Футбол
Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры
Киберспортивный гайд от Lenovo: что нужно на старте карьеры
26.12.2024, 17:03
Киберспорт
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем