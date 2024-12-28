Возвращение блудного сына. Партнером Цыганкова может стать игрок Барселоны

Испанский защитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия может вновь стать игроком «Жироны», сообщает Fichajes.

По информации источника, 23-летний футболист должен стать одним из тех игроков, который усилит оборону команды Мичела. Существует контраст между его ведущей ролью в «Жироне» в прошлом сезоне и ролью запасного в «Барселоне».

В «Жироне» считают, что опыт выступлений игрока в клубе в прошлом сезоне поможет Эрику быстрее интегрироваться в игру клуба в этой кампании.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Цыганков восстановился после травмы.