Эффект Моуриньо? Звездный игрок Челси может перейти в Фенербахче
Жоау Феликс ведет общение с турецким клубом
Действующий чемпион Турции «Фенербахче» проявил заинтересованность к нападающему лондонского «Челси» Жоау Феликсу.
Как отмечается, представители турецкой команды уже контактировали с пенсионерами по аренде португальца. Кроме того, над переходом игрока работает лично тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, пытающийся уговорить игрока.
Интересно, что контракт Феликса с «Челси» рассчитан до лета 2031 года.
В этом сезоне Жоау отыграл 16 матчей во всех турнирах. На счету нападающего пять голов и две результативные передачи.
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