Эффект Моуриньо? Звездный игрок Челси может перейти в Фенербахче

Действующий чемпион Турции «Фенербахче» проявил заинтересованность к нападающему лондонского «Челси» Жоау Феликсу.

Как отмечается, представители турецкой команды уже контактировали с пенсионерами по аренде португальца. Кроме того, над переходом игрока работает лично тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, пытающийся уговорить игрока.

Интересно, что контракт Феликса с «Челси» рассчитан до лета 2031 года.

В этом сезоне Жоау отыграл 16 матчей во всех турнирах. На счету нападающего пять голов и две результативные передачи.