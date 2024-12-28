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Турция
28 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:57
412
0

Эффект Моуриньо? Звездный игрок Челси может перейти в Фенербахче

Жоау Феликс ведет общение с турецким клубом

28 декабря 2024, 21:56 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:57
412
0
Эффект Моуриньо? Звездный игрок Челси может перейти в Фенербахче
IMAGO. Жоау Феликс

Действующий чемпион Турции «Фенербахче» проявил заинтересованность к нападающему лондонского «Челси» Жоау Феликсу.

Как отмечается, представители турецкой команды уже контактировали с пенсионерами по аренде португальца. Кроме того, над переходом игрока работает лично тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо, пытающийся уговорить игрока.

Интересно, что контракт Феликса с «Челси» рассчитан до лета 2031 года.

В этом сезоне Жоау отыграл 16 матчей во всех турнирах. На счету нападающего пять голов и две результативные передачи.

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Жоау Феликс Челси Фенербахче чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Турции по футболу Жозе Моуриньо трансферы АПЛ
Андрій Вітренко Источник: Fotomac
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