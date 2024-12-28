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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-центрбек ПСЖ, Арсенала и Челси остался без клуба
Бразилия
28 декабря 2024, 21:19 |
173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-центрбек ПСЖ, Арсенала и Челси остался без клуба

Давид Луис покинул Фламенго

28 декабря 2024, 21:19 |
173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-центрбек ПСЖ, Арсенала и Челси остался без клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Звездный бразильский центрбек Давид Луис покинул «Фламенго».

Контракт игрока с клубом завершился и стороны решили не продлевать соглашение. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 37-летнего центрбека в 300 тысяч евро.

В «Фламенго» игрок перешел из «Арсенала» осенью 2021 года в качестве свободного агента. За свою карьеру Давид Луиз также сыграл за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и «Виторию».

В нынешнем сезоне Луис провел за «Фламенго» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 3 гола.

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Давид Луис Фламенго Арсенал Лондон Челси ПСЖ Бенфика свободный агент
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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