ОФИЦИАЛЬНО. Экс-центрбек ПСЖ, Арсенала и Челси остался без клуба

Звездный бразильский центрбек Давид Луис покинул «Фламенго».

Контракт игрока с клубом завершился и стороны решили не продлевать соглашение. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 37-летнего центрбека в 300 тысяч евро.

В «Фламенго» игрок перешел из «Арсенала» осенью 2021 года в качестве свободного агента. За свою карьеру Давид Луиз также сыграл за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и «Виторию».

В нынешнем сезоне Луис провел за «Фламенго» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 3 гола.