ОФИЦИАЛЬНО. Экс-центрбек ПСЖ, Арсенала и Челси остался без клуба
Давид Луис покинул Фламенго
Звездный бразильский центрбек Давид Луис покинул «Фламенго».
Контракт игрока с клубом завершился и стороны решили не продлевать соглашение. Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 37-летнего центрбека в 300 тысяч евро.
В «Фламенго» игрок перешел из «Арсенала» осенью 2021 года в качестве свободного агента. За свою карьеру Давид Луиз также сыграл за «Челси», «ПСЖ», «Бенфику» и «Виторию».
В нынешнем сезоне Луис провел за «Фламенго» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 3 гола.
🚨 OFFICIEL ! David Luiz 🇧🇷 (37 ans) fait ses adieux à Flamengo.— BeFootball (@_BeFootball) December 28, 2024
L’ancien Parisien est libre.
pic.twitter.com/RBvwBRaJF4
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