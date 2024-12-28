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Парма
28.12.2024 16:00 – FT 2 : 1
Монца
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Италия
28 декабря 2024, 21:42 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:43
35
0

Парма – Монца – 2:1. Победа на последних секундах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А

28 декабря 2024, 21:42 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:43
35
0
Парма – Монца – 2:1. Победа на последних секундах. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 декабря в 16:00 состоялся матч 18-го тура Серии А между «Пармой» и «Монцой».

За хозяев голами отметились Эрнани с пенальти, и Лаутаро Валенти, который забил на 90+8 минуте, чем принес победу своей команде. Гости ответили голом Педру Перейры.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

Парма – Монца – 2:1

Голы: Эрнани, 56 (пен), Валенти, 90+8 - Перейра, 85

События матча

90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Валенти (Парма).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Перейра (Монца).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрнани Жуниор (Парма).
55’
Пабло Мари (Монца) получает красную карточку.
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Парма Монца чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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