Италия28 декабря 2024, 21:42 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:43
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Парма – Монца – 2:1. Победа на последних секундах. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 18-го тура Серии А
28 декабря 2024, 21:42 | Обновлено 28 декабря 2024, 21:43
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28 декабря в 16:00 состоялся матч 18-го тура Серии А между «Пармой» и «Монцой».
За хозяев голами отметились Эрнани с пенальти, и Лаутаро Валенти, который забил на 90+8 минуте, чем принес победу своей команде. Гости ответили голом Педру Перейры.
Серия А. 18-й тур. 28 декабря
Парма – Монца – 2:1
Голы: Эрнани, 56 (пен), Валенти, 90+8 - Перейра, 85
События матча
90’ +9
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Валенти (Парма).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Перейра (Монца).
56’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрнани Жуниор (Парма).
55’
Пабло Мари (Монца) получает красную карточку.
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