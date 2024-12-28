Парма одолела Монцу. Дженоа без Малиновского обыграла Эмполи

28 декабря в 16:00 состоялся матч 18-го тура Серии А между «Пармой» и «Монцой».

За хозяев голами отметились Эрнани с пенальти, и Лаутаро Валенти, который забил на 90+8 минуте, чем принес победу своей команде. Гости ответили голом Педру Перейры.

В параллельном матче «Дженоа» в гостях обыграла «Эмполи».

За хозяев голом отметился Себастьяно Эспозито. Гости ответили забитыми мячами Милана Баделя и Калеба Экубана.

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский не попал в заявку на матч из-за травмы лодыжки.

Серия А. 18-й тур. 28 декабря

Парма – Монца – 2:1

Голы: Эрнани, 56 (пен), Валенти, 90+8 – Перейра, 85

Эмполи – Дженоа – 1:2

Голы: Эспозито, 74 – Бадель, 46, Экубан, 68

Фотогалерея: