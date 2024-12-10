Жирона – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.
Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Украинский хавбек подопечных Мичела Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря
Жирона – Ливерпуль – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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