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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 19:50 |
779
0

Жирона – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

10 декабря 2024, 19:50 |
779
0
Жирона – Ливерпуль. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Жирона и Ливерпуль.

Коллективы играют на стадионе Монтиливи. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек подопечных Мичела Виктор Цыганков не попал в заявку на поединок из-за травмы.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 10 декабря

Жирона – Ливерпуль – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Жирона – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Лига чемпионов Жирона Ливерпуль видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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