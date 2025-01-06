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  4. «Голы у него в крови». Раньери дал комментарии после матча с Лацио
Италия
06 января 2025, 05:35 |
348
0

«Голы у него в крови». Раньери дал комментарии после матча с Лацио

Клаудио Раньери отметил командную игру и отдельные персоналии

06 января 2025, 05:35 |
348
0
«Голы у него в крови». Раньери дал комментарии после матча с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери дал комментарии после матча с «Лацио», в котором его команда победила со счетом 2:0.

«Пеллегрини пришел поговорить со мной вчера, и я понял, что у него было безумное желание быть капитаном «Ромы» в дерби».

«Я не мог дождаться, пока он это скажет, потому что мы, тренеры, стараемся мотивировать игроков и требовать от них больше. Я выставил его против «Милана» и сказал ему, что это неудачное выступление, но сегодня я был убежден, что он выйдет хорошо, и сказал ему, что он будет играть».

«Голы у него в крови, он один из лучших итальянских полузащитников, когда дело доходит до забивания голов. Он не просил меня играть, я просто чувствовал, что его настрой был таким, как мне нужно».

«Я согласен, что мы теперь команда, каждый знает, что должен делать и как помочь друг другу. Мы можем держать форму, что очень важно, и сейчас мы должны так продолжать.

«После неудачной первой половины сезона для «Ромы» мы должны доказать, что мы прошли через туннель, и теперь нам нужно увидеть немного света. Нам нужна великолепная игра против «Болоньи», потому что действительно было бы ужасно поехать в «Болонью» и не повторить этот подход».

«Результат может зависеть от многих факторов, но главное в том, что мы сражаемся так же, как и в этот вечер».

«Тренер должен создать противовес в дерби, поэтому, если игроки слишком разгорячены, он должен успокоить ситуацию, и наоборот. Тренер не дает ничего дополнительного в уравнение».

«Я просто стараюсь убедиться, что игроки остаются спокойными и выкладываются на поле на полную».

«До прихода Раньери такие игроки, как Матс Хуммельс и Леандро Паредес, были практически оставлены на скамейке запасных, но теперь они стали постоянными игроками».

«Мне казалось вполне логичным выйти в стартовом составе с двумя победителями Кубка мира».

«Меня обычно вызывают во время проблемных ситуаций в клубах, но я стараюсь привнести спокойствие, настойчивую рабочую этику и вернуть немного уверенности».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Лацио».

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Рома Рим Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Лоренцо Пеллегрини Рома - Лацио
Данііл Киріяка Источник: Football-Italia
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