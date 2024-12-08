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08 декабря 2024, 21:44 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:45
894
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры

Луиш Нани решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет

08 декабря 2024, 21:44 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:45
894
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Нани

Звездный экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.

У себя в социальных сетях Нани написал:

«Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был удивительный путь, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений на протяжении карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время перевернуть на новую страницу и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До новых встреч!»

Последним клубом экс-игрока был португальский «Эштрела». В общем, за свою карьеру Нани успел поиграть в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио», «Орландо», «Венеции», «Мельбурне» и «Демирспоре».

За все время португалец провел во всех турнирах 616 матчей, в которых отметился забитым голом 128 раз и отдал 145 голевых передач.

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Луиш Нани завершение карьеры Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Фенербахче Валенсия Лацио Орландо Сити Венеция Мельбурн Сити Адана Демирспор Эштрела Амадора сборная Португалии по футболу
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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