ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры

Звездный экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.

У себя в социальных сетях Нани написал:

«Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был удивительный путь, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений на протяжении карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время перевернуть на новую страницу и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До новых встреч!»

Последним клубом экс-игрока был португальский «Эштрела». В общем, за свою карьеру Нани успел поиграть в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио», «Орландо», «Венеции», «Мельбурне» и «Демирспоре».

За все время португалец провел во всех турнирах 616 матчей, в которых отметился забитым голом 128 раз и отдал 145 голевых передач.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR