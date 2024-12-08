ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Манчестер Юнайтед объявил о завершении карьеры
Луиш Нани решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 38 лет
Звездный экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Луиш Нани объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 38 лет.
У себя в социальных сетях Нани написал:
«Пришло время прощаться, я решил завершить свою карьеру профессионального игрока. Это был удивительный путь, и я хотел бы поблагодарить каждого человека, который помогал мне и поддерживал меня во время взлетов и падений на протяжении карьеры, которая длилась более 20 лет и подарила мне столько незабываемых воспоминаний. Пришло время перевернуть на новую страницу и сосредоточиться на новых целях и мечтах. До новых встреч!»
Последним клубом экс-игрока был португальский «Эштрела». В общем, за свою карьеру Нани успел поиграть в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед», «Фенербахче», «Валенсии», «Лацио», «Орландо», «Венеции», «Мельбурне» и «Демирспоре».
За все время португалец провел во всех турнирах 616 матчей, в которых отметился забитым голом 128 раз и отдал 145 голевых передач.
The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR— Nani (@luisnani) December 8, 2024
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