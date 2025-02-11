Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты

«Ньюкасл» заинтересован в уругвайском центральном защитнике каталонской «Барселоны» Рональде Араухо, сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб хотел бы заполучить 25-летнего футболиста в обмен на шведского форварда Александера Исака с небольшой доплатой, но президент испанского клуба Жоан Лапорта отбросил предложенную идею.

В Каталонии хотят сохранить уругвайца в команде, но при этом все еще остаются заинтересованы в переходе Исака.

Ранее сообщалось о том, что Жузеп Гвардиола ждет 2 суперзвезды «Барселоны» в «Ман Сити».