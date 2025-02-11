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  4. Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Англия
11 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 20:31
1341
1

Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты

Александер Исак и Рональд Араухо могли бы сменить клубы

11 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 20:31
1341
1
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

«Ньюкасл» заинтересован в уругвайском центральном защитнике каталонской «Барселоны» Рональде Араухо, сообщает El Nacional.

По информации источника, английский клуб хотел бы заполучить 25-летнего футболиста в обмен на шведского форварда Александера Исака с небольшой доплатой, но президент испанского клуба Жоан Лапорта отбросил предложенную идею.

В Каталонии хотят сохранить уругвайца в команде, но при этом все еще остаются заинтересованы в переходе Исака.

Ранее сообщалось о том, что Жузеп Гвардиола ждет 2 суперзвезды «Барселоны» в «Ман Сити».

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Рональд Араухо Александер Исак трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Барселона Ньюкасл Жоан Лапорта
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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