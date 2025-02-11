Один из фаворитов на ЗМ. Гвардиола ждет 2 суперзвезды Барселоны в Ман Сити

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола хочет видеть в своей команде двух игроков «Барселоны», сообщает El Nacional.

Ими являются 18-летний центральный защитник Пау Кубарси и 28-летний бразильский вингер Рафинья. Испанский гранд не мерен продавать ни одного из них, в ближайшее время возможны продления контрактов обоих футболистов.

В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Пау Кубарси провел 36 матчей на клубном уровне, отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

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