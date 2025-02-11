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  4. Один из фаворитов на ЗМ. Гвардиола ждет 2 суперзвезды Барселоны в Ман Сити
Испания
11 февраля 2025, 18:56 |
1296
1

Один из фаворитов на ЗМ. Гвардиола ждет 2 суперзвезды Барселоны в Ман Сити

Жузеп Гвардиола хочет видеть Рафинью и Пау Кубарси в своей команде

11 февраля 2025, 18:56 |
1296
1
Один из фаворитов на ЗМ. Гвардиола ждет 2 суперзвезды Барселоны в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола хочет видеть в своей команде двух игроков «Барселоны», сообщает El Nacional.

Ими являются 18-летний центральный защитник Пау Кубарси и 28-летний бразильский вингер Рафинья. Испанский гранд не мерен продавать ни одного из них, в ближайшее время возможны продления контрактов обоих футболистов.

В текущем сезоне Рафинья провел 39 матчей на клубном уровне, забил 24 гола и отдал 15 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Пау Кубарси провел 36 матчей на клубном уровне, отдал 3 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что был обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2025.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Барселоні потрібні гроші, а у Манчестер Сіті ці гроші є. Тож трансфери цілком можливі, як би сильно Барселона не чіплялась за гравців
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